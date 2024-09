Teresa Perales responde emocionada a Rafa Nadal: 'He aprendido de ti'

Teresa Perales ha igualado el palmarés del legendario Michael Phelps: ambos tienen 28 medallas olímpicas. Este hito no ha pasado desapercibido para nadie, y la nadadora ha sido felicitada por compañeros deportistas de la talla de Rafa Nadal, quien ha comentado que el mencionado logro es impresionante. La zaragozana, emocionada, no ha dudado en responderle.

"Aún no me lo creo. La he peleado con toda mi alma y al final me la llevo puesta" comenzaba Teresa, quien para competir en estos Juegos Olímpicos ha tenido que aprender a nadar con un solo brazo, ya que en mayo de 2022 fue operada de una luxación en el hombro izquierdo. Además, ha aprovechado para dedicar unas bonitas palabras a Rafa: "Tú me has inspirado muchas veces con tu ilusión y tu forma de afrontar cada partido", añadiendo que "como muchos deportistas, he aprendido de ti".

Con esta última medalla de bronce en los 50 metros espalda no solo ha igualado el impresionante palmarés olímpicos de Michael Phelps, la zaragozana se ha consagrado como la deportista española más laureada de la historia de las Olimpiadas. En tan solo siete Juegos Olímpicos ha logrado 28 medallas: 7 oros, 10 platas y 11 bronces.

Un baño de felicitaciones

Pau Gasol, leyenda del baloncesto, también ha felicitado públicamente a la nadadora. "¡Teresa Perales se ha colgado su 28ª medalla paralímpica! Increíble. Eres historia de nuestro deporte" ha comentado el catalán, quien se ha referido a la maña como "referente para todos nosotros".

El mismo día que se subió al podio la sirena del Ebro contó con el apoyo de la reina Letizia, quien no cabía en si de la emoción. Casa Real, tras este encuentro, no dudó en felicitar a Teresa: "La reinvención y la persistencia, sobre todo tras Tokio 2020, guiaron tu camino y la fuerza de un sueño" fueron algunas de las palabras publicadas en sus perfiles públicos.

Pedro Sánchez, presidente del Gobierno, tampoco tardó en darle la enhorabuena a la nadadora: "¡Eres historia viva del deporte! Has luchado hasta la última décima para seguir agrandando tu leyenda. Enhorabuena".

Un ejemplo de superación personal

Además de sus 28 medallas paralímpicas, Teresa cuenta con 22 medallas en el Campeonato Mundial de Natación Adaptada, conseguidas entre los años 1998 y 2019. Tras su lesión en Tokio 2020, de la que fue operada y por la que ha tenido que aprender a nadar de nuevo con solo su brazo derecho, pensó en retirarse. Sin embargo, su ilusión de alcanzar las mismas medallas que su ídolo, Michael Phelps, fue impulso suficiente para competir de nuevo en las Olimpiadas.

Su marido, el periodista Mariano Menor, la ha apoyado a lo largo de su impecable carrera. Se dieron el 'sí, quiero' en 2005 y cuatro años más tarde dieron la bienvenida a su hijo Nano.