Vandalizan la estatua de Sancho Gracia coincidiendo con la sentencia a cadena perpetua de su nieto

La escultura del actor Sancho Gracia en el municipio gallego de Mondariz-Balneario ha sido retirada provisionalmente tras aparecer cubierta de pintura roja, tal y como publica La Voz de Galicia. Según ha declarado el alcalde de la localidad, César Gil, vinculan este acto vandálico con la sentencia de cadena perpetua de Daniel Sancho, nieto del inolvidable Curro Jiménez. Gil ha lamentado lo ocurrido y en estos momentos están buscando a un especialista en bronce para poder restaurarla y ponerla de nuevo en su lugar de origen, los jardines del Gran Hotel, al lado de la Fuente de A Gándara.

Sancho Gracia estaba muy unido a Mondariz-Balneario, donde estaba empadronado y pasaba largas temporadas junto a sus familiares y amigos en la casa que tenía muy cerca, en Pías. El actor se convirtió en uno de los mejores embajadores del municipio, por eso, tras su fallecimiento el 9 de agosto de 2012 por un cáncer de pulmón, sus seres queridos decidieron esparcir parte de sus cenizas en esta tierra que tanto amó. El resto fueron enviadas a Uruguay, país en el que pasó su infancia y juventud, y donde conoció a su gran amor, la periodista Noelia Aguirre.

Dos años después de su muerte, el pueblo de Mondariz-Balneario le rindió un emotivo homenaje al que asistieron su mujer, su hermana, sus tres hijos, su nuera Xenia Tostado y su nieto Daniel. Todos descubrieron el busto de Sancho Gracia caracterizado como su mítico personaje, Curro Jiménez. En ese momento, Daniel tenía 20 años y con su presencia demostró lo unido que estaba a su abuelo.

Sancho Gracia estaba muy orgulloso de su nieto, con quien posó siendo un bebé en las páginas de la revista ¡HOLA!. "Creo que he sido un buen padre y sé que soy un excelente abuelo”, declaró el intérprete. "Ser abuelo me ha rejuvenecido, porque me ha hecho recordar todos los momentos agradables de la niñez de mis hijos Ha sido como un soplo de aire fresco en mi vida", afirmó mientras jugaba con Daniel.

Tras ser condenado a cadena perpetua por el asesinato premeditado de Edwin Arrieta, ocultación del cadáver y destrucción de documentos, Daniel ha sido trasladado a la prisión de alta seguridad de Surat Thani. Se trata de una cárcel unas diez veces más poblada que la de Samui, con 4.730 prisioneros y 626 prisioneras, según cifras del Departamento de Correccionales, considerada masificada por varias organizaciones.