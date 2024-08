Los detalles del último plan de Kate Middleton: comida con sus hijos a orillas del mar

Estamos a punto de terminar el mes de agosto y muchos son los que también ponen fin a sus vacaciones. A principios de este mes, los príncipes de Gales fueron vistos llegando a la residencia real del rey Carlos III en las Tierras Altas de Escocia con sus hijos, el príncipe George, la princesa Charlotte y el príncipe Louis. Históricamente, la familia real se retira a Balmoral durante las últimas semanas de las vacaciones de verano para desconectarse, reconectar con la naturaleza y relajarse antes de que vuelvan las actividades en la agenda de la casa real, en el mes de septiembre. Pero antes de mudarse a Escocia, Kate y Guillermo han disfrutado del mar en Anmer Hall, la casa que tienen en la costa de Norfolk.

Es en esta parte del Reino Unido donde se ha podido ver a Kate en compañía de sus hijos comiendo pescado y patatas fritas, el famoso plato inglés 'fish and chips' en un puesto de un vendedor local junto a la playa: el Eric's Fish and Chip Shop en Thornham, Norfolk. Un cliente comentó que se quedó con la boca abierta cuando coincidió con Kate y los niños: "Hemos sido clientes habituales de Eric's durante un tiempo, por lo que es fantástico ver que se corre la voz sobre lo maravilloso que es. ¡Ahora es oficialmente 'apto para un miembro de la realeza'!"

'Fish and chips', el plato preferido de las reinas

La Princesa de Gales no es la única miembro de la familia real que se da el gusto de comer fish and chips de vez en cuando. La reina Camilla reveló anteriormente que esta popular comida británica para llevar es una de sus comidas favoritas: "Pescado y patatas fritas recién hechas, envueltas en papel. Ese olor. No hay nada mejor que un buen fish and chips", dijo a la revista You.

Según The Sun, la reina Isabel II también era aficionada al fish and chips y, a veces, se daba el lujo de cenar en el restaurante local de pescado y patatas fritas cuando se alojaba en Balmoral. Se dice que enviaban a un lacayo a recoger su comida en la cercana ciudad de Ballater. No es ningún secreto que la familia real a veces tiene debilidad por la comida rápida preparada fuera de las cocinas reales.

Kate, en proceso de recuperación

Sin duda, no hay mejor señal que esta en lo referente al cáncer que le diagnosticaron a Kate hace unos meses, ya que parece evidente que su recuperación tanto física como emocional va por muy buen camino. Desde el anuncio de su cáncer el pasado mes de marzo, ha estado prácticamente apartada de la vida pública y centrada en su proceso de recuperación. De hecho, en estos cincos meses solo la habíamos visto en dos ocasiones: la celebración de Trooping The Colour - el 16 de junio - y la gran final de Wimbledon - el 14 de julio.