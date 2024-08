El atleta olímpico Álvaro Martín pide perdón a la Reina por su error de protocolo en París

Los atletas Álvaro Martín y María Pérez hicieron historia en París al proclamarse campeones olímpicos del relevo mixto de marcha. A este logro conjunto, también sumaron uno individual. Él se llevó la medalla de bronce en la prueba de 20 kilómetros marcha y ella la de plata. María celebró el triunfo de Álvaro como si fuera el suyo propio, y viceversa. De hecho, el atleta de Llenera, Badajoz, se alegró tanto por su compañera que tuvo un desliz de protocolo con la reina Letizia, que acudió a la capital francesa a apoyar a nuestros deportistas.

"Le pido disculpas otra vez", comenzó diciendo el atleta en Babylon Show, el nuevo programa de Carlos Latre en Telecinco. "Fue una situación un poco tensa porque sabía que estaba su majestad allí presente, pero yo fui a saludar a María que acababa de ganar su plata, me lancé a por ella... Sé que primero hay que saludar a su majestad, aunque esté el presidente del Gobierno o quien sea", reconoció. Tras darse cuenta de su error, Álvaro le pidió perdón a doña Letizia y esta aceptó sus disculpas sin dar importancia a lo sucedido. "No se enfadó", aclaró María en el programa. "Dijo que era un momento mágico y que nos perdonaba. Fue un poco surrealista", añadió la atleta de la localidad granadina de Orce.

No es la primera vez que Álvaro pide disculpas públicamente a la Reina por este motivo. "Me ha podido el impulso de la emoción y cuando he visto a María me he lanzado a abrazarla, estaba la Reina, no la he visto y me he ido primero a María y entiendo que por protocolo no funciona así. Me he disculpado ante la Reina, perdóname ha sido la emoción, no te he visto", confesó el medallista olímpico en Tiempo de juego, de La Cope.

A lo largo de los Juegos, la presencia de la Familia Real Española fue un importante apoyo para los atletas, quienes lograron un total de 18 medallas para España, cinco de oro, cuatro de plata y nueve de bronce. Este viernes doña Letizia volará de nuevo a París para brindar su apoyo al equipo paralímpico español y, en general, al deporte español. Hasta el 2 de septiembre, la Reina asistirá a las diferentes competiciones.