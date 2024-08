Catherine O'Hara y su marido Bo Welch, la historia de amor que nació hace 37 años en el rodaje de 'Beetlejuice' y reflota ahora en Venecia

La pareja formada por Catherine O'Hara y Bo Welch han posado juntos y felices en la alfombra roja del Festival de Cine de Venecia, donde se ha presentado la esperada secuela Beetlejuice Beetlejuice que se estrena en cines el 6 de septiembre y está dirigida también en esta ocasión por el cineasta Tim Burton, actual pareja de Monica Bellucci. Y es que la actriz y el entonces productor se conocieron en el rodaje de la película original Beetlejuice en 1987, hace 37 años y, desde ese momento, no se han vuelto a separar. Se casaron el 25 de abril de 1992, tuvieron a su primer hijo, Matthew, en 1994, y al segundo, Luke, en 1997.

El rodaje de Beetlejuice les unió para siempre

Aquel rodaje de Beetlejuice fue en Los Ángeles y los dos "pasaban el rato en el set" y "se reían juntos", aunque en declaraciones a la revista People la actriz confesaba que su marido nunca tomó la iniciativa en la relación: "Pensé: 'Me va a invitar a salir. Ah, me va a invitar'. Y qué tonta fui, debería haberlo invitado a salir, pero no lo hice", recordó la actriz de Solo en casa. Avanzado el rodaje, se rodaron las tomas de los exteriores de la icónica casa de Beetlejuice en Vermont, y ese fue el día en que Welch invitó a O'Hara a salir, lo que sin duda fue su parte favorita de la filmación de la película.

Tim Burton, actuó de 'celestino'

El director Tim Burton, según la entrevista que ha concedido la actriz a People, tuvo que ver en los inicios de la pareja: "Tim me dijo: 'Déjame ver qué puedo hacer. Uno de los primeros días de rodaje en Vermont... Bo se me acercó y me dijo: 'Nuestro departamento va a un mercadillo. ¿Quieres venir?'". Y es la película Beetlejuice Beetlejuice supone el regreso de Burton, de 66 años, como director, 36 años después de que el Beetlejuice original se materializara en los cines en 1988.J unto a O'Hara como Delia Deetz también regresan sus coprotagonistas Michael Keaton como el fantasma titular con más, además de Winona Ryder como Lydia Deetz.

Catherine O'Hara, Willem Dafoe, Michael Keaton, Monica Belluci, Tim Burton, Winona Ryder, Jenna Ortega, Justin Theroux y Arthur Conti los protagonistas de "Beetlejuice Beetlejuice"

Un matrimonio contra viento y marea

A ellos se suman los nuevos miembros del elenco Jenna Ortega, Willem Dafoe, Monica Bellucci y Justin Theroux , quienes también estuvieron presentes en el estreno en Venecia. Si bien Welch no está involucrado en la secuela, está al lado de sus antiguos colegas de Beetlejuice, incluida su mujer, quien habló con People sobre cómo su vínculo ha resistido la prueba del tiempo, incluidos los momentos más complicados: "Hemos pasado por momentos peligrosos en nuestro matrimonio y gracias a Dios los dos queríamos trabajar duro para seguir casados", explicaba O'Hara. "Tengo amigos que se han divorciado y uno de ellos quería trabajar duro para superarlo y el otro no. No se puede hacer nada de esa manera. Pero gracias a Dios los dos queríamos hacerlo cuando pasamos por momentos difíciles. Y reír, respetarse y hablar", añadió.