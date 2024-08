El libro que ha acompañado a Tamara Falcó durante sus paradisiacas vacaciones

Tamara Falcó ya se encuentra en Madrid tras disfrutar de unas increíbles vacaciones con Íñigo Onieva en dos auténticos paraísos. Primero aterrizaron en Seychelles y después pusieron rumbo a Maldivas. Sus días han transcurrido entre desayunos de ensueño, paseos al atardecer, sesión de cine bajo las estrellas, momentos de reflexión ante el Océano Índico y tiempo para leer escuchando el sonido de las olas.

El romántico plan bajo las estrellas de Tamara e Íñigo

La marquesa de Griñón, de 42 años, no se ha separado de este libro: De cero a uno: cómo inventar el futuro, del emprendedor tecnológico Peter Thiel, conocido por ser el cofundador de PayPal y el primer inversor de Facebook. En sus páginas, Peter Thiel explica cómo buscar nuevas oportunidades para crear negocios genuinamente innovadores basándose en su propia experiencia.

Según publicó Economist, este libro "debe ser leído no sólo por los aspirantes a empresarios, sino por todos aquellos que buscan una alternativa razonada a la penumbra generalizada actual sobre las perspectivas para el mundo". Elon Musk opinó que "Peter Thiel ha construido varias empresas innovadoras, y De cero a uno muestra cómo lo ha hecho", mientras que Mark Zuckerberg dijo que "este libro ofrece ideas completamente nuevas y refrescantes sobre cómo crear valor en el mundo".

Antes de viajar a Seychelles y Maldivas, Tamara compartió otra de sus lecturas con todos sus seguidores: Cómo hacer que te pasen cosas buenas. Entiende tu cerebro, gestiona tus emociones, mejora tu vida, de la psiquiatra Marian Rojas Estapé. Este libro pretende ayudar a todo aquel que lo lea a disfrutar el presente, superar el pasado y mirar al futuro con ilusión. Según la doctora Rojas, muchos de los trastornos que padecemos provienen de la incapacidad para gestionar nuestro presente y considera que la felicidad no es lo que nos pasa, sino cómo interpretamos lo que nos pasa. En Cómo hacer que te pasen cosas buenas entenderás la importancia de aprender a enfocar tu atención y descubrirás pautas para combatir los miedos, las angustias y cómo canalizar las emociones negativas que te llegan a bloquear física y mentalmente.

El verano pasado, mientras la marquesa de Griñón estaba en la Polinesia Francesa con su marido, aprovechó un ratito de relax para leer El pacto del agua, de Abraham Verghese, una novela ambientada en la India del siglo XX que sigue a una familia que sufre una aflicción peculiar: en cada generación, al menos una persona muere ahogada, y en Kerala el agua está en todas partes. Es un himno al entendimiento humano y al progreso de la medicina, y un testimonio de las dificultades sufridas por las generaciones pasadas por el bienestar de quienes viven ahora. Este libro ha cautivado a la crítica y a los lectores. The New York Times dijo que esta obra era "grandiosa, espectacular y arrolladora". Oprah Winfrey, por su parte, confesó que fue "uno de los tres mejores libros que leído en toda mi vida. Épico, emocionante, absorbente".

Tamara es una gran lectora y adora pasar horas en la gran biblioteca de su madre, Isabel Preysler, con volúmenes de historia, arte, economía, filosofía, libros antiguos, de viajes, en inglés, en francés, clásicos, biografías... Y lo más llamativo: todos marcados, usados, vividos, leídos y releídos.

La marquesa de Griñón devora cualquier libro. Una habitación propia, de Virginia Woolf; The Complete Language of Flowers, de S.Theresa Dietz, El arte de la cocina francesa, de Julia Child, Heart Talk: Poetic Wisdom for a Better Life, de Cleo Wade, En la sombra, las memorias de Harry de Inglaterra, El Padrino, de Mario Puzo... son algunos de sus libros favoritos junto con la Biblia, una obra que comenzó a leer en 2011 y le cambió la vida. "Mi padre se separaba de Fátima (De la Cierva), y me pidió que fuera al campo para estar con él. Entonces, como en el campo no había wifi ni nada, me fui a por lectura y llegué a La Casa del Libro y entonces había un libro iluminado de verdad, le caía una luz… y me acerqué a verlo y ponía: La Biblia Didáctica. Era una portada azul con una palmera… y mi nombre en hebreo quiere decir Palmera y me pareció interesante… y dije: ‘pues me compro la Biblia'", explicó en el documental sobre su vida producido por ¡HOLA! MEDIA.

Además de ser una gran lectora, Tamara ha publicado Las recetas de casa de mi madre, un recetario de las comidas que se sirven en la familia, desde la ropa vieja cubana hasta platos tan españoles como el gazpacho, el cocido y la fabada. También un recuerdo especial a su abuela Beba, con rollitos de primavera o el pancit, sabores típicos de Filipinas.