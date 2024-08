Entramos en el espectacular dúplex que Ágatha vende por 7,8 millones: habitación por habitación

Otro de las salas más imponentes de toda la vivienda es su gran comedor, de casi treinta metros cuadrados. “Como me da pereza comer sola, no paro de invitar en casa”, nos cuenta la creadora, que ha invitado a personalidades de lo más ilustres: “Giscard d’Estaing, Isidoro Álvarez –el desaparecido presidente de El Corte Inglés–, Camilo José Cela, el rey Juan Carlos… ¿Quién no ha pasado, si recibo cada día? Presidentes del Gobierno, casi todos. Menos Felipe González”, nos cuenta la diseñadora.