Así ha preparado Khloé Kardashian la vuelta al cole de su hija ¡no te pierdas su increíble colección de mochilas!

"¡Primer grado! ¡Estoy tan orgullosa de ti! ¡Sé que vas a tener el año más increíble por delante! No podría estar más feliz por ti, mi ángel. No estoy bien, pero lo arreglaré antes de la hora de ir a recogerte", con estas palabras ha querido expresar Khloé Kardashian su alegría y orgullo al ver cómo su hija mayor, True, de 7 años, ha vuelto al cole como alumna de primer grado (lo que equivale a 1º de primaria en nuestro país). La empresaria no se ha cansado de hacerle multitud de fotos a su pequeña minutos antes de comenzar las clases mientras estaba acompañada de su hermano pequeño, Tatum Thompson, que nacía por gestación subrogada hace dos años. La empresaria ha mostrado tenerlo todo más que listo para la llegada de este gran día, y ha enseñado la espectacular colección de mochilas que portará su hija en este nuevo curso de color rosa, con brillos y con el nombre de True y un dibujo de su gato en todas ellas. ¿Quieres verlo? ¡No te pierdas el vídeo!