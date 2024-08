Marcos García Montes, tras reunirse con Daniel Sancho a menos de 24 horas de conocerse la sentencia: 'Le he visto muy tranquilo y muy bien'

Marcos García Montes, abogado de Daniel Sancho, ya está en Tailandia, en la prisión de Koh Samui, lugar desde el que ha hablado en directo con el programa que conduce Ana Rosa Quintana en Telecinco, horas antes de conocerse la sentencia del hijo del actor Rodolfo Sancho: "Estoy bien, disgustado porque los medios se han hecho eco de algo que no es la forma en la que se tiene que proceder desde el punto de vista judicial”, explicaba el letrado y continuaba diciendo: "Cuando termina el procedimiento, la ley establece que las partes hacen sus conclusiones que suponen lo que yo mantengo: acusación por premeditación y asesinato; y la defensa: absolución u homicidio imprudente, lo he probado de esta manera en el juicio y esos son las conclusiones y no hay más debate".

© GTRES El actor Rodolfo Sancho y el abogado Marcos García Montes en Tailandia el 6 de septiembre de 2023

Tres horas en la cárcel con Daniel Sancho

El abogado de la familia Sancho ha explicado que saben que: "El Fiscal no ha hecho conclusiones. Y nosotros hemos hecho un escrito en lo que hablamos de todo lo que se ha practicado en el juicio y que esas pruebas nos llevan, en nuestra opinión, o a la absolución o a la condena por homicidio imprudente". Además, Marcos García Montes confirmaba que ha estado tres horas en la cárcel con su defendido y cómo afronta estas últimas horas: "No puedo revelar lo que he hablado con él, lo que sí hemos estado hablando de temas profesionales, le he visto muy tranquilo y muy bien. Con su padre está encantado, aunque disgustado con la querella que le han puesto a su padre por maltrato".

Un mes para poder apelar la sentencia

Además García Montes ha tenido la oportunidad de explicarle a Daniel cómo se construye la sentencia: "Daniel, si ganamos, que yo creo que el juicio nos ha dado la razón, habrá recurso y si no ganamos recurriremos nosotros. Esto no termina aquí", decía el letrado, y es que, tras la lectura de la sentencia, se fijará el plazo de un mes para las apelaciones de las partes.

© Getty Images Daniel Sancho

'Estoy preparado para lo mejor y para lo peor'

Daniel, de 30 años, se muestra optimista y convencido de que el juez va a descartar que la muerte de Arrieta se debiera a un asesinato premeditado. Pese a ello, "estoy preparado para lo mejor y para lo peor", dijo desde prisión. El chef consideró que durante el juicio "quedó claro que fue un accidente", y citó las pruebas forenses presentadas por la defensa que, según él, demostrarían que el fallecimiento se debió a una pelea.