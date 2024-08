Todos los detalles del anillo de compromiso de Stella Banderas

A Stella Banderas no le puede gustar más su anillo de compromiso, una pieza única de la que ahora conocemos más detalles. Se trata de un diseño de Jenna Katz, con quien la futura novia trabajó hace unos años creando sus propias joyas. El anillo, creado de manera totalmente artesanal en el taller que Jenna regenta en Los Ángeles, es de oro reciclado de 18 quilates y acabado satinado con un espectacular diamante de corte antiguo.

© Jenna__katz

"Para Stella y Alex", ha publicado Jenna en sus redes sociales junto a estas fotos. La hija de Antonio Banderas y Melanie Griffith ha compartido el post de su amiga junto a un corazón, demostrando lo feliz que está con su anillo y el paso tan importante que va a dar con su primer gran amor, el financiero estadounidense Alex Gruszynski, a quien conoció siendo una niña en la escuela infantil Wagon Wheel School, de Los Ángeles.

© Jenna__katz

La pieza ha sido diseñada expresamente para Stella, quien tiene predilección por los diseños vintage. "He tenido la suerte de heredar algunas piezas del joyero de mi madre y de mis abuelas: los relojes de mi abuela, los anillos de boda de mis padres, regalos de amigos... Pero, por desgracia, me robaron todas mis joyas en casa. Estoy triste porque nunca podré recuperar esas piezas de gran valor sentimental, ni podré dejárselas a mis propios hijos, pero eso no va a hacer que desaparezca el amor y el significado que tenía hacia cada uno de esos recuerdos que jamás olvidaré", dijo en una entrevista concedida a ¡HOLA!.



© melaniegriffith

Al ser un anillo único y totalmente personalizado, no aparece su precio en la web de la diseñadora, pero el valor de los que sí tiene disponibles va desde los 9.000 dólares a los 18.000, una cifra que oscila en función del tamaño de la piedra y la calidad del oro (18 quilates o 22).

© melaniegriffith

El anuncio de compromiso de Stella fue una auténtica sorpresa, que llenó de alegría a sus padres. "Mi hija Stella del Carmen se casa. No podemos estar más felices y emocionados", publicó Antonio Banderas. Melanie Griffith, por su parte, exclamó: "Él preguntó…. De rodillas... ella dijo que sí . Stella y Alex están comprometidos para casarse. ¡Su historia de amor comenzó en el preescolar! ¡Amor verdadero, amor profundo! ¡¡Felicitaciones a los enamorados!! Os quiero mucho a los dos".

© stellabanderasgriffith

Por ahora se desconoce la fecha y el lugar elegido por los novios para pronunciar el 'sí, quiero'. No sabemos si Stella se casará por todo lo alto o seguirá el ejemplo de sus progenitores, quienes celebraron una boda íntima el 14 de mayo de 1996 en Londres con la presencia de 12 invitados. Junto a su pareja, la joven espera "construir una familia propia", sin aparcar sus inquietudes profesionales. "Mi principal objetivo es dirigir", señaló en ¡HOLA!.