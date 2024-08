Lola, hija de Toñi Moreno, la fan más pequeña de María del Monte

Toñi Moreno es una de las mejores amigas de María del Monte y el pasado viernes quiso estar a su lado en el concierto que la cantante ofreció en Málaga. La periodista siguió el espectáculo entre bambalinas con la pequeña Lola, de cinco años. Madre e hija disfrutaron con las canciones de la artista y protagonizaron momentos de gran complicidad.

Junto a ellas se encontraba la también periodista Inmaculada Casal, mujer de María del Monte. Durante la actuación, la artista hizo una broma sobre el robo que su pareja y ella sufrieron hace un año en casa. "Guárdame el reloj, que es el único que me queda", dijo al darle la joya a una persona de su confianza. Después, comentó: "Estaba leyendo las noticias y he visto que en Málaga a una señora le han robado el coche. Le han preguntado que qué le iba a dar el seguro, y ella ha dicho que el pésame. Tirando de buen humor".

Tras estos comentarios, la cantante dio las gracias a Toñi Moreno por acudir al concierto con su hija. "Me lo estoy pasando muy bien y Lola se ha llevado todo el concierto diciendo: '¿Cuándo viene Cántame? ¿Cuándo viene Cántame?", expresó la periodista al salir al escenario. María del Monte, por su parte, desveló que la pequeña le había querido pintar los labios en el camerino. Finalizada la actuación, la artista exclamó: "Gracias, Málaga por tanto. Siempre en mi corazón y en mi pensamiento. Os quiero".



Según contó Toñi, su hija es "divertida, independiente, buena". "Es una niña fácil, estoy muy contenta", aseguró. Además, dijo que la llegada de la pequeña fue una auténtica salvación. "Ha venido a salvarme, me ha situado en lo que es verdaderamente importante". La periodista es tan feliz con Lola que "me la llevo a todos lados". "Hago deporte, me la llevo, hago no sé, me la llevo, que vaya aprendiendo", añadió entre risas.