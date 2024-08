El momentazo de Chris Hemsworth como baterista de Ed Sheeran en su último concierto

Chris Hemsworth ha vuelto a demostrar que no hay ninguna disciplina que se le resista. Sin miedo y con muchas ganas se ha subido al Estadio Nacional de Bucarest en Rumanía para tocar la batería durante la gira The Mathematics Tour de Ed Sheeran. Frente a más de 70.000 asistentes, el protagonista de Thor se situaba frente a los instrumentos para interpretar el conocido tema, Thinking out loud. El marido de Elsa Pataky ha aprendido a llevar el ritmo gracias a la estrella musical, que se ha encargado de enseñarle. Tal y como ellos mismos han contado, fue el actor quien se comunicó con el artista a través de correo electrónico para comunicarle que estaba grabando un documental acerca de la salud del cerebro y los beneficios de aprender a tocas un instrumento. Por lo que el vocalista no dudó ni un segundo en participar. Una actuación que formará parte de uno de los episodios de la serie de Disney + Limitless With Chris Hemsworth, según ha indicado la revista especializada en cine Variety, que ha especificado que la segunda temporada se estrenará el próximo año, en 2025. Todos los detalles en el vídeo.