Isabel Pantoja dedica unas bonitas palabras a su sobrina Anabel en pleno concierto

Isabel Pantoja volvió a mostrar su conexión especial con el público en su concierto en la plaza de toros de Albacete, donde protagonizó un emotivo momento al recordar a su sobrina Anabel. Aunque no pudo acompañarla debido a su avanzado embarazo, la tonadillera no la dejado pasar la ocasión para enviarle un cariñoso mensaje. Durante una pausa entre canciones, y tras presentar a los miembros de su orquesta y staff, la cantante dedicó unas tiernas palabras que dejaron claro que, aunque su sobrina no estuviera presente físicamente, siempre la lleva en el corazón en cada actuación. A pesar de que Anabel está en Gran Canaria disfrutando de su último verano antes de convertirse en madre y adaptándose a su nueva casa, su espíritu estuvo presente en el escenario, lo que ha reflejado la bonita relación que mantienen. ¡No te pierdas el vídeo del conmovedor momento en el que Isabel Pantoja envía un bonito mensaje a su sobrina!