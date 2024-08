Isa Pantoja, rotunda sobre la relación con su madre: ‘Me va a costar mucho perdonarla’

Isa Pantoja, la hija de la toadillera ha asegurado en el programa Vamos a ver de Telecinco en el que colabora, que no se cree la Isabel Pantoja esté plenamente feliz, sobre todo por la ausencia de sus hijos y sus nietos en su vida. Isa se ha mostrado muy crítica con su actitud, la responsabiliza de su propia situación y confiesa que le costaría mucho perdonarla porque no sabe qué ha pasado para que rompa la relación con ella y, sobre todo, con su hijo Alberto: "Yo no la veo feliz, se viene un poco arriba cuando se sube al escenario porque siente el apoyo de los fans, se reúne con gente de su equipo que le dan alegría pero la realidad es otra, que está en su casa sola con mi tío Agustín", decía Isa y añadía que su tío no es el responsable de la actitud de la cantante: "La única responsable es ella".

"Es imposible que esté feliz"

"Puedes estar un poco más feliz, pero feliz es imposible", insistía Isa, que se ha hecho varias preguntas en directo: "¿Puedes estar feliz no hablándote con tus hijos? No puedes estar feliz porque nunca vas a estar plena, ni ella ni cualquiera sobre todo porque hay cosas que no están resueltas"."A veces noto que me falta algo"Isa no quiere que su madre esté mal, pero tampoco entiende sus palabras. Pero ¿Es ella feliz? La colaboradora no dudaba en su respuesta: "No, yo tengo a Asraf, a mi hijo y es verdad que en el día a día no lo echo de menos, pero en ocasiones puntuales como navidad o los cumpleaños, me acuerdo y noto que me falta algo. No es que me vaya a morir pero...."Los colaboradores recordaban a Isa que ella misma ha dicho que no hay vuelta atrás y asentía: "Aquí todo el mundo que tiene pelas con sus padres tiene derecho a decir 'hasta aquí' y la única tonta soy yo que me dicen que por qué no voy al concierto", se quejaba.

Concierto de Isabel Pantoja en Albacete

Esta noche la cantante sevillana actúa en Albacete y su hija no ha dudado en decir que a ella no le sienta mal que su madre se convierta en la cantante que es sobre el escenario, pero sí que no se cree la supuesta alegría que muestra con amigas en redes o con su prima Anabel: "Es obvio que me duele". De hecho, confesaba que le sienta "fatal" que se publiquen vídeos de lo emocionada que está ante la llegada de su sobrino nieto: "Me parece un poco innecesario".

Isa concluía reiterando que no es feliz "al 100%" pero tampoco sabe qué ha podido pasar tan grave como para que su madre haya roto la relación tanto con ella como con su hijo desde hace años. Por eso, se mostraba dura y tajante: "Me va a costar mucho perdonarle".