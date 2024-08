Taylor Swift rompe el silencio sobre la 'devastadora' cancelación de sus conciertos en Viena

Taylor Swift habla por primera vez sobre lo ocurrido en Viena y aclara que no lo ha hecho hasta ahora porque quería esperar a "expresarse en el momento en que sea correcto hacerlo". Ha aprovechado el final de la etapa europea del Eras Tour para compartir con sus seguidores todos los sentimientos y emociones que ha vivido durante estos meses, asegurando que en octubre volverá con fuerza a los escenarios para los últimos conciertos de su gira.

© Getty Images

En el comunicado, Taylor expresa lo culpable que se sintió cuando anunciaron que los conciertos del 8, 9 y 10 de agosto de la capital austriaca debían ser cancelados. También explica que había guardado silencio sobre lo ocurrido porque no quería "hablar de algo públicamente si creo que hacerlo podría provocar a aquellos que quisieran dañar a los fans que vienen a mis conciertos" y que quería proteger a sus oyentes de más posibles amenazas. Justo antes de que se celebraran los conciertos de Viena, las fuerzas de seguridad de Austria declararon que habían frustrado un ataque planeado para una de las fechas de la gira en el país. Tres adolescentes fueron detenidos al ser considerado sospechosos de estructurar el atentado. Los investigadores encontraron un arsenal de productos químicos, 21.000 euros de dinero falso y dispositivos explosivos con sus detonadores en el domicilio del principal sospechoso.

Los conciertos que no llegaron a celebrarse y para los que se habían agotado las entradas habrían acogido a 170.000 personas aproximadamente, y una gran parte del público asistió a las afueras del estadio Ernst Happel durante las fechas para intercambiar los icónicos 'brazaletes de la amistad' que las swifties llevan a los conciertos en honor a una de las canciones de la artista estadounidense, mostrando su apoyo a la cantante. Respecto a esto, Taylor ha confesado que "el amor y la unidad" que vio en sus seguidores le ayudó a mejorar su ánimo y concentrarse en el casi medio millón de personas que asistirían a Londres.

© Getty Images

Debido a lo ocurrido en Viena, la tercera artista más escuchada de Spotify decidió trabajar "codo con codo con el personal del estadio y las autoridades británicas todos los días" para que no aconteciese ninguna tragedia similar, y aprovechó para agradecer a los equipos su esfuerzo y dedicación. El final de la etapa europea de la gira en el estadio Wembley fue un éxito, y en el mensaje asegura que la energía que sintió por parte del público fue como "un abrazo gigante de más de 92.000 personas cada noche" durante esos cinco shows. Además, gracias a esos conciertos, sumados a los tres que hizo al principio de este tramo del Eras Tour, Taylor Swift se ha convertido en la primera artista en llenar ocho Wembleys en una única gira.

Ha dedicado unas bonitas palabras a sus oyentes

Taylor aprovechó para dirigirse a su público, asegurando que los fans presentes en los conciertos europeos fueron los "más apasionados para los que había tocado jamás". Además dejó constancia de que "fue un sueño tocar para vosotros" y que vivió momentos mágicos sobre el escenario que ocuparán un lugar por siempre en su memoria.

© Getty Images

A lo largo de estos meses varios artistas se han unido a Taylor encima del escenario. Entre ellos se encuentran Ed Sheeran, un invitado recurrente en la gira de su álbum Red o Florence Welch, del grupo Florence and The Machine, con quien cantó el tema que tienen juntas (Welch, de su último disco The Tortured Poets Department). Quién tampoco podía faltar era Jack Antonoff, uno de los amigos más cercanos de la cantante, con quien lleva más de una década produciendo y componiendo sus proyectos.

Finalmente, reconoce que a pesar de haber llevado un ritmo más ajetreado de lo normal debido a la gran cantidad de fechas, agradece a su equipo su impecable trabajo y describe a los integrantes como "las personas más impresionantes que conozco". Ahora, la cantante tendrá un merecido descanso y volverá a los escenarios en octubre, siendo Miami la primera ciudad que visitará.