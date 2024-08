Carolina Bang presenta a las otras artistas de la familia: su madre y sus hermanas pequeñas

Carolina Bang está rodeada de mujeres maravillosas. Prueba de ello es esta imagen en la que aparecen su madre y sus hermanas. "BANG GIRLS", ha escrito junto a un icono en forma de corazón. La actriz y productora, que está casada con el director Álex de la Iglesia, está muy unida a su madre, la también actriz Irene Bang, con quien guarda un gran parecido. También adora a sus hermanas pequeñas, Cata e Irene, que fueron adoptadas en China, según informó Diez Minutos.

© carolinabang

Hace años, cuando sus hermanas eran todavía unas niñas, Carolina les preguntó qué querían ser de mayores, Cata respondió que "bailarina, cocinera y diseñadora" mientras que Irene dijo que "representante de Cata". En la actualidad, Cata triunfa como bailarina tras graduarse el pasado mes de junio en la Academia de Nacho Duato. "Hoy se ha graduado mi hermana y no puedo estar más orgullosa de ella", publicó Carolina junto a varias fotos de la actuación.

© carolinabang

Carolina, que trabaja como productora en Pokeepsie Films, la empresa que lidera junto a su marido, al que conoció en 2008 en la serie Plutón B. R. B. Nero, tiene otro hermano, Alberto Bang, que es actor y ha participado en series y películas de Álex de la Iglesia, como 30 monedas o Veneciafrenia. Al igual que Carolina, se siente muy orgulloso de su madre y de la gran familia que ha formado. "Ella es la que nos ha dado fuerzas para que abriéramos las alas y pudiésemos volar. Ella es la mujer más luchadora que conozco. Ella nos enseñó el verdadero significado de familia. Ella es nuestro todo", compartió el intérprete junto a esta foto de un viaje a Berlín.

© bertobang

Su historia de amor con Álex de la Iglesia

Carolina se casó con Álex de la Iglesia en junio de 2014 y dos años después dieron la bienvenida a su primera hija en común, Julia. En 2018 nació Daniela y el director se tomó con mucho humor estar rodeado de mujeres. "Otra niña para la casa. Este tema me preocupa, la idea era tener un niño, entonces igual no paramos hasta tener uno. Me veo con 15 niñas y diciendo vamos a intentar la 16 a ver qué pasa”, bromeó. “Me gustan mucho los niños y la paternidad sienta muy bien a mi edad. Ya no eres el típico niñato que quiere ir por ahí, quieres estar tranquilo en casa y se lleva muy bien”, aseguró.

© GTRES

Cabe recordar que el cineasta es tiene otras dos hijas más mayores, Rebeca y Claudia, nacidas de una relación anterior con la pintora y directora de casting Amaya Díez. Ambas llevan el arte en sus venas. Rebeca está estudiando Historia del Arte y Claudia ha seguido los pasos de su padre y está estudiando cine.