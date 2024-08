Una impresionante Lara Álvarez disfruta del verano en Mallorca tras confirmar que sigue soltera

Antes de disfrutar de su Asturias natal en familia y emprender un viaje en autocaravana con su hermano Bosco, Lara Álvarez disfrutó de una tranquila escapada a Palma de Mallorca con una de sus mejores amigas, la periodista Ángela Fernández de Gamboa. La presentadora, de 38 años, presumió de figura con un colorido bikini que resaltaba su bronceado.

© GTRES

Lara y su amiga, que coincidieron con María José Suárez en el chiringuito y estuvieron comiendo juntas, se alojaron en el Puro Hotel Oasis Urbano Palma, situado en el barrio de La Lonja, muy cerca de los principales atractivos turísticos de la ciudad, como el paseo del Borne, el Puerto o la Catedral.

© GTRES

Tal y como mostró la presentadora en sus redes sociales, se alojaron en la Suite Mandala, de 40 metros cuadrados, con grandes ventanales. El precio de esta habitación ronda los 350 euros por noche. El hotel cuenta con dos patios muy acogedores en los que ambas desayunaron al aire libre y una azotea con una pequeña piscina en la que se refrescaron tras un intenso día de playa.

© GTRES

La asturiana, una de las invitadas a la Copa del Rey de Vela 2024 en Palma de Mallorca, aseguró que seguía soltera tras ser fotografiada en actitud cariñosa con el periodista Antonio Teixeira, unas fotos que publicó en exclusiva la revista ¡HOLA!. "Estoy soltera, tranquila, feliz", declaró a Europa Press. "Con Antonio los títulos los ponéis vosotros. Tengo muchos amigos, muy buena gente en mi vida, 38 años también y libertad para poder hacer lo que quiera, con quien quiera y sin dar explicaciones", añadió.

© GTRES © GTRES

Tras esta aclaración, Lara señaló que está "abierta al amor" y "deseando que llegue el de verdad". Además, en una entrevista concedida a Bertín Osborne confesó que le gustaría formar una familia en un futuro. "Yo no descarto ser madre, me encantaría, simplemente yo no renuncio a uno de los referentes más importantes en mi vida, que es mi padre, y es darle ese referente a mi hijo, tener un padre. No descarto ser madre soltera si cuadra, pero no me he rendido todavía, creo que es posible".