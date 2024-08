Los detalles de la fiesta sorpresa que Luitingo ha organizado a Jessica Bueno

Jessica Bueno y Luitingo están pasando por una temporada muy especial en sus vidas, la pareja que se enamoró en ‘Gran Hermano Vip 8’ sigue más unida que nunca. Este año no solo marcó su primer verano juntos, sino también una ocasión muy especial: el 34 cumpleaños de Jessica, una celebración que el músico ha decidido convertir en un evento inolvidable. El sevillano no ha dejado pasar la oportunidad de darle una emotiva sorpresa a la modelo en un evento tan especial para él como ha sido la Feria de Málaga donde le ha dedicado un bonito momento.

© luitingo

Luitingo, conocido por su carisma, quiso aprovechar su actuación para sorprender a su novia con la canción que compuso para ella y que es un himno en su relación 'Secreto A Voces'. Rodeados de amigos cercanos y de los tres hijos de Jessica, la pareja disfrutó de una noche mágica, donde la música y la alegría se entrelazaron en una caseta decorada con cariño y detalles que reflejaban el espíritu festivo y amoroso de la ocasión que culminó con fuegos artificiales.

© jessica_bueno

El sevillano no escatimó en esfuerzos para hacer de este día algo memorable. Tras la emotiva sorpresa, Luitingo dedicó unas preciosas palabras a Jessica en sus redes sociales, dejando claro lo mucho que significa para él compartir su vida con ella. En su mensaje, lleno de ternura y amor, el artista expresó sus sentimientos más profundos:

"No sé ni por dónde empezar… pero vivir tus 34 años a tu laíto va a ser una pasada. Quien nos iba a decir a nosotros dónde nos íbamos a conocer, cómo y demás, y mira… aquí estamos el uno para el otro, y el otro para el uno. Me alegro muchísimo de que Dios nos haya puesto en el camino, aunque a veces me siga dando vergüenza mirarte a los ojos fijamente (sobre todo cuando canto), decirte que no las hay ni más guapa, ni más bonita en todos los sentidos."

© jessica_bueno

Con estas palabras, el de Triana no solo celebró el cumpleaños de Jessica, sino también el amor que ha florecido entre ellos. El artista compartió lo afortunado que se siente de tenerla a su lado, revelando detalles de su vida juntos que demuestran la complicidad y la felicidad que viven cada día:

"Deseo que seas muy feliz, y que jamás dejes de sonreír. Encontré un tesoro, y pienso cuidarlo y mimarlo como hasta ahora. Me encanta estar a tu lado, besarte, abrazarte, asustarte por la casa, que me acompañes a los cantes, ver pelis y series, que me toques el pelo para dormirte…"

© jessica_bueno

Jessica, radiante y feliz, disfrutó de cada momento de su fiesta sorpresa, rodeada de sus seres queridos y del hombre que ha conquistado su corazón. Con este gesto, el cantante no solo reafirmó su amor por ella, sino que ha demostrado lo feliz que se encuentra la pareja. La velada culminó con un importante concierto en el que Luitingo, aún emocionado por la celebración, subió al escenario con la energía renovada.