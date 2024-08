Conor Kennedy, hijo de Robert F. Kennedy Jr., se compromete con la artista brasileña Giulia Be

¡Conor Kennedy se casa! El hijo mayor de Robert F. Kennedy Jr. y Mary Richardson Kennedy se ha comprometido con la cantante brasileña Giulia Be, su pareja desde hace dos años. La pedida ha sido en su casa de Los Ángeles y el anillo elegido ha sido un modelo de la emblemática marca Tiffany and Co.

"El sí más fácil de toda mi vida", así lo ha compartido Giulia con sus seguidores. El texto acompañaba a unas románticas imágenes donde la pareja, sonriente, compartía un tierno abrazo. En esa misma publicación podemos ver el anillo de compromiso y un video del momento exacto tras la pedida. "Realmente no me puedo creer esto", se escucha a la cantante, quien asegura que se encuentra en un sueño. "Amo que ambos estemos desarreglados porque acabamos de llegar del trabajo", ha dicho, lo que hace que la situación sea "perfecta".

Se conocieron en 2021 gracias a la hermana menor de Conor, Kyra, durante un viaje a Tulum, México. Desde ese momento se hicieron inseparables, y en febrero de 2022 comenzaron su relación, aunque la anunciaron meses más tarde, en septiembre de ese mismo año. Actualmente viven juntos en Los Ángeles, ya que Giulia decidió dejar atrás Río de Janeiro, su ciudad natal, para poder ampliar su carrera musical y estar cerca de su novio.

Solo un mes después de que su relación se oficializara, Conor reveló que se había alistado como voluntario para luchar en Ucrania. En ese momento, Giulia afirmaba que el nieto de Kennedy era "el hombre más valiente que he conocido", pero que a pesar de las distancias y "preocuparme durante todos esos meses" se encontraba increíblemente orgullosa de su hazaña y de su coraje para completarla con éxito.

La noticia de su compromiso la anunciaron tan solo unas horas antes de que Giulia cumpliese 25 años. La cantante, quien ha estado en varias ocasiones en la cima de las listas portuguesas, ha sido nominada dos veces a los Latin Grammy y ha protagonizado una película original de Netflix llamada Depois do Universo.

Por su parte, Conor estudió Derecho en la Universidad de Georgetown y actualmente está centrado en su carrera como abogado. A pesar de ser un heredero Kennedy siempre ha sido muy discreto, aunque no pudo esquivar el foco mediático cuando mantuvo una breve relación con Taylor Swift en 2012, justo antes de que la estadounidense lanzara la primera versión de su mítico álbum Red.