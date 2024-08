20 años sin Sandra Domecq: el emotivo homenaje de sus cuatro hijas

Sandra Domecq falleció el 13 de agosto de 2004 tras varios años enferma de cáncer. Su muerte provocó un profundo dolor a sus seres queridos, en especial, a sus hijas Alejandra, Eugenia y Claudia, fruto de su matrimonio con el cantante Bertín Osborne; y Ana Cristina, que nació de su segundo matrimonio con el empresario Fernando Portillo. Dos décadas después, su ausencia sigue doliendo como el primer día y las cuatro se han reunido en la finca familiar de los Domecq, en Jerez de la Frontera, para rendir homenaje a la mujer más importante de su vida.

"20 años ya… Pero te tenemos tan presente cada día de nuestra vida que parece que fue ayer", ha compartido Alejandra, la primogénita de la fallecida. Eugenia, por su parte, ha publicado: "¡20 años ya! Parece mentira que haya pasado tanto tiempo y que sigamos recordándote con lágrimas en los ojos. Hoy te hemos recordado todas las personas que te querían y te admiraban. Tocaste la vida de muchas más personas de lo que creías y aún sigues haciéndolo. Tus valores me siguen guiando y estoy segura que haciéndolo seré mi mejor versión".

Claudia, por su parte, ha recordado a su madre con una imagen en la que aparece sentada y muy sonriente. "Hoy me han enviado esta foto y, aunque no es la primera vez que la veo, sí es la primera vez desde que ella no está. No suelo encontrar fotos que de verdad trasladen lo que ella era, o al menos eso me parece a mí. Por eso, cuando hoy he mirado esta foto, algo dentro de mí se ha encogido. Hay algo de ella que emana y te envuelve cuando la miras. La calidez de su mirada y su sonrisa, su bondad y magia… Todo eso que ella era creo que lo desprende esta imagen", ha escrito.

Además, ha profundizado sobre el proceso de duelo que a día de hoy sigue atravesando. "Es curioso cómo funciona esto del duelo y de haber perdido a la persona que durante muchos años fue tu todo. Aunque pasen 20 años desde su partida y creas que lo has superado, de repente puede aparecer algo que de golpe y sopetón te trae de nuevo a la mente y al corazón millones de recuerdos y sensaciones que te dejan sin aliento. Y todo ese abismo vuelve a invadirte una vez más. ¡Ay, mamá, cuánto te echo de menos! Hoy hemos brindado por ti y por tu vida. Qué vacío dejaste en el corazón de todos los que te quisimos. Ven a verme pronto en sueños, necesito abrazarte", ha añadido junto a esta otra imagen en la que aparece durmiendo de niña sobre el regazo de su madre.

Ana Cristina también se ha sumado a este homenaje público. "20 años. Siempre pienso que el siguiente año será más fácil, y todavía no pasa. Este año, si es posible, te echo más de menos. Tantas preguntas y consejos que me gustaría pedirte, que me guiaras en todo este proceso", ha escrito, en referencia a los preparativos de su inminente boda. "Hoy celebramos todos los años que estuviste con nosotros y brindamos por ti, por cómo eras y porque siempre estarás a nuestro lado de una forma u otra", ha añadido al lado de este retrato de su madre.

El mayor deseo de la fallecida era que sus hijas permanecieran siempre juntas y se ha cumplido. Hace tan solo unos días veíamos a Claudia y Ana Cristina paseando por Sotogrande, Cádiz, y el próximo 28 de septiembre todas celebrarán la esperada boda de Ana Cristina con el ingeniero industrial Santiago Camacho. La ceremonia religiosa tendrá lugar en la catedral de Jerez de la Frontera la fiesta posterior será en la finca 'Santiago', que perteneció a sus abuelos el bodeguero Beltrán Domecq González y Ana Cristina Williams, en cuyo honor lleva el nombre.