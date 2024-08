¡Que se pare el mundo! 'Mafalda' cobra vida en Netflix en una serie animada de la mano de un oscarizado director

Los seguidores de Mafalda se cuentan por millones y están repartidos por todos los rincones del mundo. Ahora podrán unirse para celebrar que el icónico personaje volará del papel a la televisión y tomará vida en Netflix. El gigante streaming ha anunciado que ya está preparando una serie animada basada en las tiras cómicas de esta rebelde, perspicaz y astuta niña, creada por el mordaz lápiz del humorista gráfico argentino Joaquín Salvador Lavado Tejón, mundialmente conocido como Quino. Esta producción hará las delicias de toda una generación, que creció leyendo sus historias, y enganchará a otra que todavía no la ha descubierto.

© Europa Press Entertainment / Getty Images

Las buenas noticias sobre este nuevo proyecto no acaban aquí ya que la plataforma digital nos tiene reservada otra sorpresa: la pequeña e inconformista Mafalda, que el pasado mes de septiembre cumplía 60 años, llegará a nuestras pantallas de la mano del oscarizado director argentino Juan José Campanella, quien dirigirá y producirá la serie original de Netflix, mientras que Gastón Gorali será coguionista y productor general.

© Netflix

El canal de streaming comunicaba la información en su perfil a través de un breve vídeo. Ambientado con la música de la película 2001: Odisea del espacio, de Richard Strauss, en el el clip vemos imágenes de animación de un globo terráqueo tras el que, poco a poco, va apareciendo el inconfundible lazo de la pequeña idealista y una mano con la que mueve y para el mundo, alterando con su extremidad la rotación natural del planeta. Sin duda, un guiño a que, en la tira de prensa original, Mafalda siempre se muestra preocupada por la humanidad y la paz mundial, rebelándose contra la realidad que le han dejado sus mayores.

© Jason Merritt / Getty Images

El director de El secreto de sus ojos ha desvelado sus emociones ante este trabajo en una carta a los fans en la que, no solo ha contado su propia historia sobre cómo se enamoró de la obra del artista gráfico, un orgullo para todos los argentinos, sino también sobre cómo tuvo la oportunidad de conocer a Quino y lo que significa para él este proyecto. "Yo tenía siete u ocho años cuando se publicó el primer compendio de tiras de Mafalda en forma de librito. Mis viejos leían la tira y me decían que yo no la iba a entender. Qué ofensa. Qué desafío", ha comenzado explicando Campanella.

© REDA&CO / Getty Images

Y como no hay nada mejor para un niño que que le digan que no puede hacer algo para que haga justamente lo contrario, ha afirmado que "fui corriendo a comprarlo y todavía me acuerdo de venir subiendo la barranca de Melo mientras lo leía, largando carcajadas y admitiendo que, efectivamente, había tiras que no entendía". Este entrañable cómic cumplía una doble función para el cineasta puesto que "Mafalda y sus amigos no solo me hacían reír muchísimo, sino que, de vez en cuando, me mandaban al diccionario. Y cada palabra nueva que aprendía venía con el premio de una nueva carcajada".

© Europa Press Entertainment / Getty Images

Muy pronto, el director Los enviados se sintió como "uno más de la pandilla de Mafalda. Puedo citar muchos chistes de memoria, pero como hoy enfrento este enorme desafío, no voy a empezar con los spoilers". Al padre de Mafalda lo conoció cuando el dibujante visitó su estudio en pleno proceso de creación de la cinta de animación Metegol, premiada con dos Goya en 2014. "El maestro Quino vino a visitar nuestra oficina de producción. Había casi 200 artistas de distintas generaciones y para todos nosotros había entrado Dios", ha narrado Campanella.

© Andrés Larrovere / Getty Images

El premiado director argentino tiene claro que “es nuestra la obligación de preservar el humor, el timing, la ironía y las observaciones de Quino. Sabemos que no podremos elevar a Mafalda, porque más alta no puede estar. Pero soñamos con que los que somos devotos de ella desde la primera hora podamos compartirla con nuestros chicos, y aunque haya cosas reservadas solo para adultos, podamos todos largar una carcajada en familia, y por qué no, ir al diccionario de vez en cuando". Campanella ha reconocido además que con esta serie enfrenta "sin duda, y por lejos, el desafío más grande de mi vida”, no en vano, según medios especializados, se trata de la producción animada más importante realizada hasta ahora en Latinoamérica.

© Ronaldo Schemidt / Getty Images

No es la primera vez que Mafalda salta de los cómics

La nueva serie animada de Netflix no es la primera que adapta a otro formato la obra original de Quino. En 1972 se emitió en la televisión argentina la primera. Estaba compuesta por 260 cortos de 90 segundos de duración que, más tarde, fueron recopilados en un largometraje estrenado en 1981. En 1993, llegaba a España la segunda adaptación gracias al cineasta cubano Juan Padrón, amigo de Quino, formada por un total de 104 cortos animados de apenas un minuto cada uno de ellos.

© Juan Mabromata / Getty Images

¿De qué trata Mafalda?

La tira cómica creada en 1963 por Joaquín Salvador Lavado Tejón, alias Quino, fue publicada originalmente entre 1964 y 1973 en diferentes medios y formatos como los periódicos Primera Plana, El Mundo o Siete Días Ilustrados. El cómic está protagonizado por Mafalda, una niña de seis años de clase media, muy preocupada por problemas del mundo, ajenos a su corta edad, como pueden ser las guerras o el hambre. Su principal fuente de humor son la fina ironía y las perspicaces observaciones que hace la pequeña.

© Norberto Duarte / Getty Images

La obra está considerada como una sátira muy bien ejecutada y elogiada. Su enorme popularidad fuera de Argentina propició que varios volúmenes recopilatorios de Mafalda fueran publicados fuera de su país de origen y traducidos a otros idiomas como el chino, el japonés, el brasileño, el inglés o el armenio. A pesar de haber sido escrita hace décadas, sus agudos comentarios sobre la situación mundial siguen vigentes a día de hoy. No importa cuando la leas, siempre encontrarás algo que te haga pensar y, sobre todo, que te haga reír.