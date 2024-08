Todos los detalles de la boda sorpresa de Teté Delgado en una playa gallega

Los actores gallegos Teté Delgado y Anxo Carbajal se casaron el pasado sábado, 10 de agosto, en Malpica de Bergantiños, un municipio coruñés con gran significado para la artista, ya que su padre, José Juan José Delgado, es natural de allí. Según publica La Voz de Galicia, el 'sí, quiero' se produjo en la playa de Canido ante decenas de bañistas y el encargado de oficiar la ceremonia fue el concejal de Obras y Seguridad, Miguel Ángel Fernández.

© Getty Images

La intérprete, nacida en Ferrol el 28 de junio de 1965, vistió de blanco para la ocasión mientras que Anxo, nacido en Ourense en 1965, optó por un estilismo informal. Una vez casados, la pareja y sus invitados, unos 50 entre familiares y amigos, se fueron a celebrarlo a una terraza con increíbles visitas a las islas Sisargas, el paraíso natural de la Costa da Morte, y comieron sardinas, el producto estrella del pueblo marino de Malpica, sobre todo, en estas fechas.

© anxocarbajal

Al día siguiente, los novios se dejaron ver de lo más felices la XIV Travesía Sisargas en Malpica, un evento deportivo en el que fue homenajeado el padre de la actriz por haber sido el participante más veterano de la pasada edición. Teté acompañó a su progenitor al podio junto a su hermano Juanjo, que concursó en la distancia de 1.500 metros, mientras Anxo inmortalizaba este momento con su teléfono móvil desde un segundo plano.

© Concello de Malpica

María Teresa Delgado Criado, más conocida como Teté Delgado, se matriculó en Psicología en la Universidad de Santiago de Compostela, pero su verdadera pasión era otra y dejó la carrera en cuanto le salió su primer trabajo en televisión. Actriz, cantante, presentadora, Show-Woman, líder de la banda Teté y Los Ciclones... es una mujer todoterreno que se enamoró de su ya marido en 2011, en el rodaje de la serie gallega Escoba!. "Fue un flechazo auténtico. Me acuerdo que le conocí vestido de Guardia Civil. Y así surgió, ahora estamos plenamente felices", dijo en una entrevista concedida a Diez Minutos. "Mi novio es muy inteligente y más práctico que yo, y además de ser actor es funcionario, así que come siempre. No tenemos celos profesionales y ni se me pasa por la cabeza. Cuanto mejor le vaya a la gente que quiero, mejor para mí. Y yo creo que él no los tiene de mí, aunque tampoco me lo ha dicho", añadió.

© Getty Images

El pasado mes de marzo, la actriz contó en la revista Semana que vivía en Galicia con su pareja y su gato y que no tenían planes de boda. "No me ilusiona mucho la idea, la verdad. Él es una persona divorciada… y si alguna vez nos casamos será para montar una fiesta muy gorda", explicó.