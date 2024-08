El clan Kardashian se reúne en el fiestón de Kylie Jenner por su 27 cumpleaños

Cada vez que un miembro de la familia Kardashian cumple años, todas las demás se vuelcan al 100%. Esta vez la afortunada ha sido Kylie Jenner, quien ha cumplido este sábado 10 de agosto 27 años. Y como no podía ser de otra manera, ¡lo ha celebrado por todo lo alto! La modelo ha organizado una espectacular fiesta, a la que han asistido todos sus seres queridos y en la que no ha faltado ningún detalle, incluso, una tarta con su rostro, tal y como ha mostrado su íntima amiga Habily Bieeber. El gran ausente - al menos porque no aparece en los vídeos que han compartido - ha sido Thimothée Chalamet, y sus seguidores se preguntan si estaba o no. Por otro lado, tanto la madre de Kylie como sus hermanas, han aprovechado la ocasión para felicitarla y abrir sus albúmenes familiares. Todos los detalles en el vídeo.