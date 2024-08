Así está siendo el verano más esperado de las hermanas Pombo en Cantabria: estrenando casa, días de playa y a punto de ampliar la familia

Como cada verano, la familia Pombo ha hecho las maletas y ha puesto rumbo a Cantabria, su destino predilecto en vacaciones. Esta temporada estival está siendo de lo más especial para ellos, puesto que María Pombo y su marido Pablo Castellano han inaugurado de manera oficial Casa Vaca su preciosa residencia en el norte; mientras que los padres de la influencer, Víctor Pombo y Teresa Ribó, y sus hermanas, Lucía Pombo y Marta Pombo, también han estrenado su propiedad en conjunto en esta zona.

Tampoco han faltado a esta cita Álvaro López Huertas, marido de Lucía Pombo; Luis Zamalloa, marido de Marta Pombo; y Gabriela Toral, hija de Marcia, la mujer que cuidaba a las creadoras de contenido cuando eran niñas, y a la que las Pombo consideran una hermana más. Todos ellos encuentran en tierras cántabras un refugio de paz y tranquilidad que les permite huir del ajetreo y las altas temperaturas de Madrid, ciudad en la que residen habitualmente.

En estos días, la familia Pombo ha estado disfrutando de todo tipo de planes. Tal y como ellos mismos han mostrado en sus perfiles públicos, han acudido a un mercadillo de antigüedades en la localidad de Torrelavega; a las fiestas del pueblo, en la que no han faltado las verbenas y los bailes; y han hecho una reunión de influencers con grandes amigos a la que han asistido Tomás Páramo, María Fernández Rubíes y Alejandra Navas, entre otros. Por supuesto, los pequeños de la casa: Martín (3 años), Vega (1 año) - hijos de María y Pablo - y Matilda (1 año y medio) - hija de Marta y Luis - también han tenido un protagonismo especial y se lo han pasado en grande tomando helados, yendo al circo y descubriendo a los animales en la granja escuela.

Así mismo, en las últimas horas, las hermanas Pombo han combatido la ola de calor que azota a prácticamente toda España con un refrescante chapuzón en las aguas del mar Cantábrico. Una jornada de baño, risas y juegos en la arena en la que las influencers han vuelto a demostrar la gran complicidad que existe entre ellas y han presumido de cuerpazos. “Agosto con A de amo estar aquí y no me quiero ir nunca”, ha expresado María. “El tiempo pasa demasiado deprisa”, ha añadido Lucía.

Sin embargo, esta felicidad se ha visto algo empañada en su vuelta a casa por un pequeño susto. Marta, que está en la recta final de su embarazo de mellizas, ha empezado a sufrir fuertes contracciones. “Acabamos de volver de la playa y la verdad es que estoy con bastantes contracciones y regulares. Están siendo un poquito intensas. Me he asustado, ahora estoy mucho más relajada”, ha comentado Marta. Por fortuna, todo ha quedado en una falsa alarma y María y Candela . nombre de las niñas - seguirán creciendo en la tripa de su orgullosa mamá un tiempo más. “Creo que eran contracciones de sobreesfuerzo, mi cuerpo me está diciendo que me lo tome más tranquilo”.