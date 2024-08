Tamara Falcó e Íñigo Onieva aterrizan por fin en el paraíso tras un pequeño contratiempo con el vuelo

Tamara Falcó ya está en el paraíso con Íñigo Onieva. El matrimonio se encuentra en las islas Seychelles, un edén de playas blancas y aguas cristalinas perdido en el océano Índico "Después de un largo viaje, por fin llegamos a nuestro maravilloso hotel para los próximos días", ha escrito la marquesa de Griñón junto a varias fotos de su espectacular aterrizaje. "Tenía muchísimas ganas de salir de Madrid", ha confesado Tamara a su marido. "Madrid me encanta, lo voy a echar de menos, pero estoy muy emocionada por conocer sitios nuevos", ha añadido.

© tamara_falco

La pareja ha elegido el hotel Raffles Seychelles para estos días de tranquilidad y desconexión. Este lugar de ensueño abrió sus puertas en 2011 en Praslin, la segunda isla más grande de las 115 que conforman el archipiélago de las Seychelles, y está compuesto por 87 chalets privados con piscina diseñados en armonía con el espectáculo natural que los rodea.

© rafflesseychelles

El matrimonio estuvo a punto de perder el vuelo y no poder disfrutar de este rincón tan maravilloso del mundo. "Hemos tenido un percance y casi perdemos el vuelo. Menos mal que se ha quedado en un susto", contó la marquesa de Griñón a todos sus seguidores. "En el último momento, hemos tenido que pedir a alguien de casa que nos trajera una bolsa que se me había olvidado y hemos llegado, literal, corriendo al avión", explicó. Íñigo, que escuchaba con atención sus palabras, bromeó diciendo: "Por los pelos, mi amor. Hemos llegado por los pelos. A ti la providencia nunca te abandona y por los pelos".

© tamara_falco

Para llegar a Praslin, Tamara e Íñigo han tenido que volar desde Madrid al Aeropuerto Internacional de Seychelles en la isla de Mahé y de ahí viajar en un helicóptero privado hasta el helipuerto del hotel. Una travesía muy larga que ya ha tenido su recompensa, a juzgar por las imágenes que ha compartido el empresario. Tras instalar su oficina en una espectacular terraza con vistas increíbles, Íñigo ha salido a navegar y ha visto tiburones ballena. Después, ha corrido 12 kilómetros por la isla.

© ionieva

© ionieva

La pareja celebró el pasado 8 de julio el primer aniversario de su espectacular boda, celebrada en el palacio de El Rincón. "El matrimonio está resultando un viaje precioso y eso que hay gente que dice que los dos primeros años son los más complicados", dijo Tamara en ¡HOLA!. "Hay muchísimas cosas que mejoraría, pero aún sigo como en la fase de luna de miel... ", aseguró entre risas. A la marquesa de Griñón, de 42 años, le encantaría ser madre y cada cierto tiempo surgen rumores de embarazo, pero de momento no hay ninguna novedad en ese aspecto. "Siento cero presión y tengo mucha fe. Si tiene que ser, será. Si no, hay que encontrar también formas de ser feliz sin seguir ese estándar. Por supuesto, me encantan los niños y me encantaría formar una familia, lo he dicho siempre, pero no creo que fuera una persona amargada si no sucediera", declaró.