Octavi Pujades se compromete con Anna Senan tras ocho años de relación

El actor Octavi Pujades, 50 años, se ha comprometido con su novia, la fotógrafa y actriz Anna Senan, 30 años, después de ocho años de estable relación. “Ha dicho que sí” exclama el artista en sus perfiles, mientras añade una de sus ya habituales bromas: “Insensata”. La pareja ha mostrado su felicidad en varias imágenes en la piscina, en las que Anna enseña el precioso anillo de compromiso.

© octavipujades

Entre la avalancha de felicitaciones, se cuela un comentario de Anna en el que agradece las muestras de cariño que han recibido. “Muchas gracias a todos. Piel de gallina de ver cuánta gente se alegra a cada buena noticia nuestra. ¡A celebrar la vida y el amor! SÍ, SÍ Y SÍ con este ser maravilloso de futuro marido que me he buscado -yo también me pensaba que era broma / ficción / sueño / anestesia / algunaescenafriki-. PD: la segunda foto…" escribe Anna, utilizando igualmente el sentido del humor que la une a Octavi.

© octavipujades

El actor ha tenido estas últimas semanas algunos percances de salud. Comenzó con un herpes zóster que le llevó al hospital de urgencia el día en el que cumplía 50 años. “Mis 50 empiezan regular” comentaba a principios de julio. Su novia no se separó de él, apoyándole, igual que días después cuando desarrolló una bronquitis. Anna y Octavi mantienen una estable relación desde hace ocho años y ella ha sido su mejor apoyo durante los meses en los que el actor tuvo que ocuparse de su padre, al que estaba muy unido y que falleció en 2022. Comparten además del amor por la interpretación, un gran sentido del humor como se puede ver en sus perfiles.

© octavipujades

"Mi historia de amor es tan inesperada como maravillosa. Yo no buscaba una relación estable. Yo tenía a mi padre, que era dependiente, y dos hijos adolescentes. Vamos, que no tenía precisamente lo que se requiere para iniciar una relación de ningún tipo. Pero ella respetó y aceptó mis circunstancias", contaba el actor sobre ella en 2023 en ABC. En recientes declaraciones a El español aseguraba que Anna le aporta “estabilidad, mucha amor, compenetración y alegría”. Aseguraba que la diferencia de edad que les separa no es en absoluto impedimento para su amor y no descartaba que en el futuro tengan hijos. Él ya tiene dos, Alicia, de 20 años, y Jordi, de 18, fruto de una relación anterior y de quienes se siente muy orgulloso.

Reconocido rostro de la televisión en series como Al salir de clase y Lalola, Pujades ha desarrollado además una intensa carrera en el teatro. Actualmente participa en El joc de la veritat (El juego de la verdad) y M’entens o t’ho explico? (¿Me entiendes o te lo explico?), una comedia en la que comparte créditos con Miquel Sitjà, David Olivares y su novia, Anna Senan. La trama, según cuenta él mismo, se desarrolla en la primavera olímpica de 1992. “Cada uno de nosotros hacemos varios personajes. En un momento dado, uno de los actores, que es un perdedor, su mujer le ha dejado y tiene una tasca gallega que no tira, se encuentra con mi personaje que le aconseja que lo convierta en un bar de ambiente porque da mucho dinero” contaba en El español.