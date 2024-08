El reencuentro de Adrià Collado y Luis Merlo revoluciona a los fans de 'Aquí no hay quien viva'

La exitosa serie La que se avecina vuelve a sorprender a sus seguidores con una emocionante reunión de personajes icónicos. Adrià Collado, quien interpretó a 'Fernando' en Aquí no hay quien viva, regresa a la pequeña pantalla para reencontrarse con Luis Merlo, quien dio vida a 'Mauri'. Este reencuentro, que ocurre veinte años después de sus aventuras en el famoso edificio de Desengaño 21, promete deleitar a los fanáticos de ambas series.

© telecinco

Collado, conocido por su versatilidad como actor, ha tenido una prolífica carrera en el cine y la televisión española. Además de su papel en Aquí no hay quien viva, también fue parte de La que se avecina durante varias temporadas, interpretando a 'Sergio Arias', también conocido como 'El Gafitas'. El actor abandonó la serie en su séptima temporada, dejando un vacío en el corazón de muchos seguidores que hoy celebran su regreso.

© adria_collado

La esperada reunión fue anunciada recientemente, donde se compartieron imágenes del reencuentro entre los actores. Adrià Collado publicó una foto junto a Luis Merlo, despertando una ola de nostalgia entre los seguidores de la serie original. La química entre Fernando y Mauri fue uno de los pilares de Aquí no hay quien viva, y su regreso en La que se avecina ha generado una gran expectación.

© adria_collado

Luis Merlo, otro veterano de la televisión española, ha dejado una huella imborrable con su papel de 'Mauri' en Aquí no hay quien viva y su continuación en La que se avecina como 'Bruno Quiroga'. El actor, miembro de una reconocida familia de artistas, ha mantenido su popularidad y cariño del público a lo largo de los años.

© luis_merlooficial

En la imagen compartida por Collado (la de portada), se puede ver a ambos actores sonrientes, mostrando la misma complicidad que conquistó al público hace dos décadas. "¡Qué alegría volver a trabajar contigo, Luis!" escribió en su post, lo que fue recibido con entusiasmo por parte de los fans.

© adria_collado

La que se avecina, que ha logrado conservar su popularidad gracias a su humor y situaciones disparatadas, sigue renovándose con sorpresas como esta. La inclusión de personajes de Aquí no hay quien viva no es nueva en la serie, pero este reencuentro en particular ha tocado la fibra sensible de muchos seguidores, recordando los momentos más memorables de la televisión española.

Los detalles sobre cómo se integrará Fernando a la trama actual de La que se avecina aún se mantienen en secreto, pero los creadores de la serie han prometido que será un arco narrativo inolvidable. Con esta jugada, la serie no solo rinde homenaje a su predecesora, sino que también refuerza el lazo con una audiencia que ha crecido junto a estos entrañables personajes.