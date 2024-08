Ana Peleteiro aprovecha sus días en París con un mágico plan familiar tras quedarse sin medalla

Finalmente, no pudo ser para Ana Peleteiro. La atleta no ha conseguido llevarse la ansiada medalla olímpica, consiguiendo un meritorio sexto puesto en la final de triple salto. " Os mentiría si os dijera que estoy contenta con el resultado, porque no es cierto. Pero también os mentiría si no os dijera lo orgullosa que estoy del camino que he recorrido en los últimos 19 meses", comentó Ana tras la competición. "Ahora me toca disfrutar de mi familia, creo que es el momento de darles mi 100%", añadió. Dicho y hecho, la deportista está aprovechando el tiempo en la capital con los suyos, y ha disfrutado con su pequeña Lúa, quien cumplirá dos años en unos meses, de un mágico día en Disneyland.