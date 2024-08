Candela Serrat y Daniel Muriel han sido padres por segunda vez y han elegido un nombre con 'energía'

El mes de agosto ha comenzado con la mejor noticia para Candela Serrat y Daniel Muriel: el nacimiento de su segundo hijo. El pequeño llegó al mundo el pasado 2 de agosto, pero ha sido tres días más tarde cuando lo han presentado con la primera foto de familia, en la que aparecen sus manos unidas a las del recién nacido y la de Mérida, que acaba de cumplir cuatro años y estaba "muy contenta" esperando a su hermano.

© @candela_serrat

"Dani Serrat Muriel. 2/08/2024. No hay nombre con mejor energía para recibirte en este mundo que aquel en el que pienso y trae a mi mente todo lo bonito que he vivido y todo lo bonito que me queda por vivir. El nombre del amor de mi vida x2, pero con nuestro familiar twist. Mi cuarteto. Us estim-ho fort", ha dicho la actriz, revelando de esta manera que el niño se llama igual que su padre. Ha sido al nacer cuando han descubierto que es un niño ya que durante el embarazo prefirieron no saberlo.

Los mensajes de felicitación no dejan de sucederse desde que han anunciado que son ya una familia de cuatro. Familiares, amigos y compañeros de profesión han trasladado sus mejores deseos para esta etapa que comienza con la llegada del pequeño Dani. Miren Ibarguren, Esther Acebo, Alba Carillo, Elena Furiase, Elena Ballesteros y Alfred les han dado la "enhorabuena" mientras que Álex Adrover les ha dicho "felicidades" y Ona Carbonell ha reaccionado con unos emoticonos de corazones.

Candela, que ha convertido nuevamente en abuelos a Joan Manuel Serrat y Candela Tiffón, se ha mostrado imparable durante el embarazo. Hasta el 31 de mayo estuvo inmersa en la gira de La isla del aire, una obra de Mario Gas en la que compartía reparto con Nuria Espert, Vicky Peña y Teresa Vallicrosa. "Me gusta, me siento cómoda, me representa y al final lo que me gusta hacer. Así que sí, soy afortunadísima", explicaba en ¡HOLA! sobre el amor que tiene desde niña por el teatro.

© @danimuriel

El trabajo permitió que los caminos de Candela y Daniel se cruzaran. En 2016 coincidieron en el rodaje de Seis hermanas, donde su idilio traspasó la ficción. Tres años más tarde se dieron el "sí, quiero" en la isla de Menorca durante una ceremonia civil privada a la que asistieron únicamente sus íntimos. La novia, que eligió como padrino a su padre, vistió una creación exclusiva de la diseñadora Rosa Clará de estilo romántico compuesto de tres piezas que combinaba tejido guipur italiano y tul plumeti. Por su parte, Dani Muriel llevó un traje hecho a medida por el diseñador y amigo Félix Ramiro. A pesar de que optaron por la discreción para su día, fueron ellos mismos los que compartieron su felicidad.

Desde que tuvieron a Mérida, la pareja tuvo claro que más adelante ampliarían la familia, y ese momento ha llegado. "No quiero que sea hija única. Tanto Dani como yo tenemos hermanos y queremos que nuestra hija también los tenga. Los hermanos fueron muy importantes para nosotros y queremos que ella también pueda disfrutar de eso", explicaba en ¡HOLA! la intérprete, donde definía a Daniel como el mejor padre y explicaba que juntos forman "el mejor equipo".