Zac Efron hospitalizado en Ibiza tras sufrir un accidente durante sus vacaciones

Ibiza es el destino predilecto de las estrellas en la temporada estival. Desde hace ya varios veranos, el actor estadounidense Zac Efron, de 36 años, es fiel a su cita con las islas pitiusas. Este 2024, se le ha podido ver disfrutando de todo tipo de planes como un concierto en Ushuaia bailando al ritmo de Animals con el DJ Martín Garrix o relajantes paseos en barco junto a su nutrido grupo de amigos. Sin embargo, estas placenteras vacaciones se han visto empañadas por un accidente que ha llevado al intérprete al hospital.

El pasado 2 de agosto, el protagonista de High School Musical se estaba dando un baño en la piscina de la villa en la que se encuentra alojado cuando sufrió un ‘incidente menor de natación’, tal y como ha informado su representante a la revista norteamericana People. Por precaución el actor fue trasladado de urgencia al hospital Can Misses, donde le realizaron las pruebas pertinentes para descartar cualquier lesión o daño severo. Por fortuna, 24 horas más tarde, recibió el alta médica y ‘se encuentra bien’ tal y como recoge el ya citado medio de comunicación.

Hay que recordar que esta no es la primera vez que el que fuese Troy Bolton sufre un percance doméstico de gran índole. En 2021, tuvo una caída que le fracturó la mandíbula y le produjo un desprendimiento de todos sus huesos maxilares, lo que le cambió por completo el rostro.

Así está siendo el verano de Zac Efron

Zac Efron está teniendo un verano de lo más intenso y ajetreado. El artista está recorriendo buena parte de las playas de Europa y otro de los destinos que ha elegido para desconectar de la rutina ha sido Saint Tropez. En este paradisíaco enclave francés la estrella de The Great Showman estuvo acompañado por el también actor Gerard Butler, uno de sus grandes amigos dentro de la industria del entretenimiento, y la novia de este, la modelo Penny Lane.

Un descanso más que merecido para el exchico Disney, que se ha convertido en uno de los rostros más demandados por los directores de cine, y, además, es muy querido por el gran público. Entre sus últimos trabajos destacan las películas The Iron Claw, donde se pone en la piel del luchador Kevin Von Erich; Ricky Stanicky, una alocada comedia llena de situaciones irreverentes; y A Family Affair; un filme romántico en el que comparte pantalla con Nicole Kidman y Joey King. Así mismo, es el maestro de ceremonias de Down to Earth, un documental sobre naturaleza, salud y bienestar de Netflix.

Poco se sabe del ganador del premio Teen Choice Award en lo referido a su esfera sentimental, que mantiene en un discreto segundo plano. Eso sí, es un hombre de lo más familiar y está muy unido a sus padres, David Starla, y a sus hermanos, Dylan, y los pequeños Olivia y Henry, nacidos del segundo matrimonio de su progenitor, con los que comparte momentos de lo más dulces.