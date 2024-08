El futbolista Robin Le Normand disfruta de Ibiza con sus amigos tras los rumores de relación con Sira Martínez, hija de Luis Enrique

Al igual que sus compañeros de la Selección Española, Robin Le Normand está disfrutando de unas merecidas vacaciones tras alzarse con la cuarta copa de la Eurocopa y hacer historia. El lugar escogido por el futbolista para desconectar y tomarse un descanso ha sido Ibiza, donde se ha dejado ver con un grupo de amigos. Eso sí, ni rastro de Sira Martínez, hija de Luis Enrique, con quien se le ha relacionado durante los últimos meses.

Robin Le Normand, quien se perfila como una de las grandes promesas del fútbol español, ha hecho las maletas y ha cogido un avión con destino Ibiza. Una vez en la isla, está aprovechando del tiempo libre con sus amigos antes de comenzar la temporada futbolística con el Atlético de Madrid, después de que el club anunciase su fichaje el pasado 27 de julio: "El Atlético de Madrid y la Real Sociedad han alcanzado un acuerdo para el traspaso de Robin Le Normand que se formalizará en los próximos días, cuando el jugador regrese de las vacaciones que está disfrutando tras proclamarse campeón de la Eurocopa con la selección española el pasado 14 de julio".

Como podemos ver en las fotografías, el delantero ha optado por un look muy ibicenco y acorde para la ocasión, y más teniendo en cuenta que la temperatura media en Ibiza oscila entre los 22 grados de mínima y los 32 de máxima. Luce un bañador de color crudo que ha conjuntado con una camisa de lino blanca de manga corta, que lleva desabrochada. Para protegerse de la alta radicación solar se ha puesto una gorra negra y unas gafas de sol del mismo color.

El planazo que ha realizado el futbolista franco-español junto a sus amigos ha sido coger un barco privado para navegar por el mar Mediterráneo y poder darse un chapuzón en las aguas cristalinas. Previamente han paseado por la playa para coger una lancha motora privada que les acercara hasta el yate. Una jornada que ha disfrutado con dos amigos y una amiga. Quien no les ha acompañado ha sido Sira Martínez, la hija de Luis Enrique, que en los últimos meses se ha rumoreado que podía existir una relación entre ambos.

Por su parte, la jinete ha pasado unos días con su familia en Turquía. De hecho, a través de su perfil público ha compartido los mejores momentos de su escapa donde podemos ver que igualmente ha optado por el plan de navegar en un yate privado y darse un baño en el mar. En las instantáneas que ha mostrado también se ve a su padre, Luis Enrique, despreocupado y disfrutando de sus seres queridos. La influencer ahora se encuentra en París, donde ha acudido al Palacio de Versalles para ver la competición de hípica de los Juegos Olímpicos.

¿Quién es Robin Le Normand?

Nacido en la localidad francesa de Pabu, en la región de Bretaña, se mudó a España en 2016 buscando su gran oportunidad en el fútbol profesional. Fue en San Sebastián donde la encontró tras fichar por el filial de la Real Sociedad. Su trabajo y buen hacer llamó la atención de Imanol Alguacil, entrenador del primer equipo, convirtiéndose en uno de los titulares indiscutibles de su club. En un principio, el deportista esperaba con ansía ser convocado por los ‘Bleus’. Sin embargo, en 2023 consiguió la nacionalidad española, recibió la llamada de Luis de la Fuente y su respuesta fue un sí. “Todo estaba muy claro en mi cabeza. Realmente no ha habido ninguna duda. Mi idea desde que me mostraron su confianza era ir con España, que es donde me he formado como persona”, declaró en una rueda de prensa.