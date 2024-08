Las normas más curiosas y sorprendentes de los Juegos Olímpicos de París

Cada deporte tiene sus normas y sus reglas, algunas bien conocidas por los aficionados y otras quizá no tanto. Te contamos las prohibiciones más curiosas, anecdóticas y sorprendentes que tienen los deportistas que estos días compiten en los Juegos Olímpicos de París. Solo avanzaremos dos detalles: no todas se refieren a las competiciones y algunas, sin duda, son un tanto polémicas.

El vestuario de las gimnastas

La organización de unos juegos tiene que tener en cuenta cada aspecto de la competición, incluido el vestuario de cada disciplina. Es por eso que la normativa indica que en las pruebas de gimnasia el escote del maillot, por ejemplo, tiene que tener unas características determinadas: no debe superar la parte central del esternón ni la línea interna de las escápulas. En cuanto a la longitud, no puede exceder el hueso de la cadera. Se especifica incluso que la anchura de los tirantes tiene que medir como mínimo 2 centímetros de ancho.

¿Uñas de colores?

Otra insólita prohibición se refiere también a las gimnastas. Aunque sus mallas son de lo más llamativas, con colores intensos e incluso incrustaciones de pedrería, sus uñas no pueden estar decoradas ni pintadas. Solo se pueden pintar con un tono que se parezca al natural de la uña. Tampoco pueden llevar el pelo de tal manera que les tape la cara ni un maquillaje exagerado. "No se permite llevar la cara pintada; el maquillaje debe ser moderado y no se puede representar un personaje teatral” señalan las normas.

Reclamaciones que cuestan dinero

En gimnasia se ha establecido además que para evitar reclamaciones constantes por la puntuación obtenida por los jueces, los deportistas deben pagar 300 dólares (casi 280 euros) para que se vuelva a valorar de nuevo el ejercicio. Si le dan la razón al deportista se le devolverá el dinero al equipo. Se ha establecido el pago para evitar aquellas reclamaciones que no tengan fundamento.

Los bikinis de la polémica en voley playa

En el voley playa, una de las competiciones que siempre está en el punto de mira, se ha regulado la talla de los bikinis. Deben tener una anchura lateral máxima de 7 centímetros, una norma que llega después de que, en los Juegos de Tokio 2020, el tema del vestuario de las atletas fuera muy comentado. La Federación Internacional de Voleibol indicó entonces que las jugadoras podían prescindir del habitual bikini para usar camisetas sin mangas o bañadores.

Los boxeadores, bien afeitados

Los boxeadores tendrán que cuidar su aspecto. No se puede llevar barba. Los deportistas tienen que afeitarse para que se vea la línea de la mandíbula, una norma que quizá podría tener que ver con que el vello facial reduce el efecto de los golpes del contrario. La explicación real es que se tiene que ver bien el rostro de los contendientes para que puedan lanzar sus golpes con precisión y de esta manera también el árbitro puede ver las posibles lesiones (cortes o heridas) que se hagan los contendientes.

Las redes sociales, a examen

También en cuanto a las redes sociales el COI establece sus normas. Los deportistas pueden grabar y tomar fotos para sus perfiles, pero no se pueden mostrar las zonas destinadas a los cuidados médicos ni utilizarlas con fines comerciales. Tampoco se pueden compartir imágenes de las competiciones deportivas o de las celebraciones de los deportistas en el campo. Además los vídeos no deben superar los dos minutos.

El alimento prohibido en la Villa Olímpica

En el comedor e instalaciones de la Villa Olímpica hay también alguna que otra prohibición como el alcohol. Quien quiera celebrar su victoria con un brindis tendrá que salir del recinto pues dentro no están permitidas este tipo de bebidas. Tampoco se pueden comer patatas fritas, porque en el comedor simplemente no se sirven. El menú de los deportistas no las incluye por el riesgo (de incendio) que supone cocinarlas.

¿Se puede correr sin zapatillas?

Lo que provoca cierto asombro es que no se obligue a los atletas a correr con zapatillas, de hecho se resalta que si así lo desean, pueden correr descalzos. "Los atletas pueden competir descalzos o con zapatillas de atletismo”, especifican. Si optan por las zapatillas, estas sí que tienen que cumplir unos requisitos pues tienen que haber sido aprobadas por World Athletics. ¿Conocías estas normas tan curiosas?