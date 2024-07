Rafa Nadal, arropado por las tres mujeres más importantes de su vida tras una crucial derrota en París

Rafa Nadal dice adiós a los Juegos Olímpicos, al menos en la categoría individual. El tenista manacorí, de 38 años, ha caído ante el serbio Novak Djokovic con un marcador de 6-1, 6-4. Una amarga despedida en la que la leyenda del tenis ha contado con todo el cariño de la afición, cuando se ha marchado de la pista el público le ha dedicado una gran ovación, y, por supuesto, de sus seres queridos, su mujer, Mery Perelló, su madre, Ana María, y su hermana, Maribel.

“En 2006 no nos podíamos imaginar que estaríamos jugando casi 20 años después en la misma pista. Con el tiempo vamos a apreciar mucho este partido. Por desgracia, él no está en su mejor momento físico, pero he hecho todo lo posible para que se sintiera cómodo”, ha expresado Djokovic, que con su nutrido palmarés se ha ganado a pulso ser otra de las figuras indiscutibles del tenis del siglo XXI. En total son 60 veces las que se han batido en duelo a lo largo de su trayectoria profesional, con 31 victorias para el serbio y 29 para Rafa.

Rafa Nadal, por su parte, ha reconocido la superioridad de Djokovic en una conversación con el diario Marca. “Ha sido un jugador mucho mejor. He intentado estar con la mentalidad y actitud adecuada. No he estado a mi nivel y él sí”. Sobre una posible retirada ha añadido. “Intento mirar hacia delante y cuando termine las Olimpiadas voy a tomar las decisiones que tenga que tomar en base a las ganas y sensaciones que yo tenga”.

Esta XXXIII edición de los Juegos Olímpicos está siendo una montaña rusa de sentimientos para Rafa Nadal. El deportista fue la gran sorpresa de la ceremonia de inauguración, ya que tomó el relevo de Zidane y fue uno de los encargados de transportar la antorcha olímpica en su recorrido final por el Trocadero. “Esta fotografía quedará siempre en mi memoria. Muchas emociones. Gracias París”, expresó Nadal en sus perfiles públicos.

Esta era la manera que la capital gala tenía de rendirle homenaje, ya que el español ha escrito su nombre con letras de oro en Roland Garros, el Grand Slam parisino. Una competición que ha conquistado en catorce ocasiones. Así mismo, tiene experiencia en alcanzar la gloria en los Juegos Olímpicos porque es poseedor de dos medallas de oro. La primera de ellas la logró en Pekín 2008 en la categoría individual; y la segunda en Río 2016, en la modalidad de dobles junto a su actual entrenador, Marc López.

Ahora, seguirá luchando junto a Carlos Alcaraz, su compañero de dobles. Este dúo, que tuvo un magnífico debut, está causando sensación en estos Juegos Olímpicos, tanto entre los aficionados al deporte como entre otros compañeros de profesión, ya que son muchos los atletas que no han perdido la oportunidad de inmortalizarse con los campeones en la villa olímpica. El próximo partido de Nadalcaraz, apodo cariñoso con el que se refieren a ellos, tendrá lugar el próximo martes 30 de julio. Sus rivales serán los neerlandeses Griekspoor y Koolhof.