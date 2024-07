Verónica Sanz, presentadora de 'laSexta Xplica', celebra 12 años de casada con Óscar Rodríguez, subdirector de 'Todo es mentira'

La periodista Verónica Sanz, presentadora de laSexta Xplica, ha celebrado su aniversario de boda con una romántica cena en Marbella. La periodista catalana, de 42 años, ha brindado con su marido, el también periodista catalán Óscar Rodríguez, por sus 12 años de amor. "Hoy, 12 años casados. Brindemos", ha escrito junto a varias fotos de la velada con el mar Mediterráneo al fondo.

© veronicasanztv

De esta forma, la pareja ha recordado su enlace, que se celebró el 28 de julio de 2012 en el Hotel Sant Bernat, situado en el corazón del Parque Natural del Montseny, a 70 kilómetros de Barcelona y a 850 metros de altitud. Tras pronunciar el 'sí, quiero', el matrimonio amplió la familia con la llegada de Ariana en 2014 y la de Milena en 2017.

© veronicasanztv

Las niñas, que ya tienen 10 y siete años, son el centro de sus vidas y ambas se sienten muy orgullosas de la carrera periodística de su madre, a juzgar por el regalo que le hicieron el pasado 24 de febrero con motivo de su cumpleaños. "Si alguna vez he pensado que pasar tiempo fuera de casa por mi trabajo me alejaba de criar a mi hijas, de ser una referencia válida para ellas, hoy he tenido la respuesta. Mi hija Ariadna me ha regalo una funda de iPhone personalizada para la que ha trabajado muchísimo con ayuda de su hermanita Milena. La 'best mum' (la mejor mamá) es también 'best journalist' (la mejor periodista), y me hace muy muy feliz", publicó junto a esta foto.

© veronicasanztv

Verónica forma un gran con Óscar, que es subdirector del programa Todo es mentira, de Cuatro. Según confesó la periodista el pasado 19 de marzo, su carrera profesional no se ha visto afectada tras ser madre gracias al apoyo incondicional de su marido. "Hay que elegir bien a quién tenemos al lado porque ser padres es muy gratificante pero también pone las cosas difíciles. Solo trabajando en equipo y repartiendo el esfuerzo se consigue no penalizar la carrera de la mujer. Hoy, Día del Padre, pienso que no podría haber elegido un mejor compañero para la aventura de ser una familia. Felicidades al papá de mis niñas y a todos los papás que entendéis la crianza como algo compartido al cien por cien", comentó.

© veronicasanztv

Licenciada en Periodismo (UAB), diplomada en Empresariales (UB), y con un Máster en Análisis Económico (UOC), Verónica fichó por Atresmedia en 2019. Antes, presentó el programa Buenos días, Madrid, en Telemadrid, junto a Ricardo Altable, y fue reportera en Las mañanas de Cuatro. En este espacio de Mediaset, la periodista sufrió uno de los episodios más duros de su carrera cuando varios hombres la agredieron mientras cubría la Tomatina de 2011 de Buñol. Tal y como recordó recientemente, intentó esquivar los "tocamientos" pero no lo logró. "Me pellizcaron el culo. Lo pasé mal", lamentó.