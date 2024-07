La actriz Saoirse Ronan se casa en secreto en Escocia

Después de seis años de relación la actriz Saoirse Ronan ha dado el “sí quiero” por sorpresa a su novio Jack Lowden. La ceremonia, que ha tenido un marcado sabor escocés, se celebró de manera íntima a principios del mes de julio tal y como se ha podido confirmar con los documentos del registro civil. Fue una ceremonia sencilla en la que solo estuvieron la familia y los amigos más cercanos de los novios y que tuvo lugar en el registro de Edimburgo.

© Getty Images

La actriz de 30 años, que ha sido nominada hasta en cuatro ocasiones a los Oscar, y el actor escocés de 34 siempre han mantenido una gran discreción en su relación. Se conocieron en 2018 cuando trabajaron juntos en la cinta Mary, reina de Escocia, donde interpretaban a un matrimonio, y, aunque al principio no querían hablar acerca de su amor, con el tiempo las imágenes juntos les delataron.

© IMDB

En 2019 Ronan no quiso contestar a la pregunta de si estaba enamorada, después de que los rumores que la relacionaban con Lowden se multiplicaran. Del mismo modo él evitaba las preguntas, aunque las fotos de ambos juntos en el festival de Glastonbury les delataron. No fue hasta un tiempo después, en torno a 2021, cuando empezaron a acudir a diversas citas públicas, como el Open de Australia, y a aparecer en los perfiles sociales del otro (aunque esas imágenes se han eliminado ya).

© Columbia Pictures

En 2023 de nuevo Lowden compartía algunas fotos de su actual mujer durante un viaje a Japón, publicando además un selfie de los dos, lo que dejaba claro el buen momento de su relación. Mientras que Saoirse Ronan es una de las actrices más destacadas del panorama, ha sido nominada al Oscar hasta en cuatro ocasiones (la última como mejor actriz en 2019 por Mujercitas), Lowden llegó a la pantalla por casualidad.

Te recomendamos

Soñaba con ser futbolista, aunque cuando era joven empezó a actuar en montajes locales. “Quería ser futbolista. Me rompió el corazón el darme cuenta de que no iba a serlo” dijo en 2019 a Evening Standard. En 2016 participó en el título War and Peace y luego en cintas como la antes mencionada, en la que conoció a su actual mujer. Recientemente ha aparecido junto a Gary Oldman en el drama Slow Horses, de Apple TV+.