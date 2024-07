Se desvela la causa de la muerte de Christina Sandera, pareja de Clint Eastwood, a los 61 años

Christina Sandera, pareja de Clint Eastwood, fallecía a los 61 años hace menos de una semana. Una triste noticia que confirmaba el propio actor en un comunicado enviado al medio especializado en cine, The Hollywood Reporter: "Era una persona maravillosa. La echaré mucho de menos", declaró el intérprete. Ahora, se ha conocido la causa de la repentina muerte de la pareja de la estrella de Hollywood

Ha sido el diario The New York Post, a través de un representante del Departamento de Salud del Condado de Monterey, quien ha desvelado que Christina Sandera falleció de manera inesperada a causa de un ataque al corazón. Tal y como confirman, esta padecía una arritmia cardíaca que, unido a la enfermedad arterial coronaria aterosclerótica (EVA) citaba como condición adicional, llevó a a la pareja del intérprete a un paro cardiaco.

Según la Sociedad Española de Cardiología, la enfermedad vascular aterosclerótica (EVA) es una patología crónica, generalizada y progresiva, que afecta a las arterias engrosando y endureciendo sus paredes interiores, hasta que provoca un evento cardiovascular como, por ejemplo, un infarto, angina de pecho o ictus, entre otros. El colesterol “malo” (LDL) elevado es una de las principales causas de esta enfermedad, consecuencia de una dieta poco saludable y una vida sedentaria, aunque también puede estar ligado a un origen genético.

El actor está viviendo uno de los peores momentos tras el fallecimiento de Sandera, con quien mantenía una relación desde hace más de diez años, cuando se conocieron mientras ella trabajaba como anfitriona en el Hotel y Restaurante Mission Ranch de Eastwood en Carmel-by-the-Sea de California. A pesar de que ella era 33 años menos que él, siempre mostraron su gran complicidad y el gran cariño que existía entre ellos. Se conocieron en 2013, justo cuando el protagonista de True Crimen, se divorció de Dina Ruiz, periodista en ese momento de 48 años y él de 83. De su matrimonio con Dina, que duró 17 años, nació su hija en común, Morgan, la pequeña de los ocho hijos de la estrella del cine.

Después de separarse, conoció a la que ha sido su compañera de vida estos últimos años en el citado hotel situado en Carmel-by-the-Sea, una pequeña localidad del norte de California que él mismo gobernó. A pesar de llevar su relación en la más estricta intimidad y ser muy celosos de su vida privada, Christina ha acompañado al actor públicamente en sus momento más importantes, como por ejemplo, los Globos de Oro de 2015. También les hemos visto juntos en las alfombras rojas de The Mule en 2018, The 15:17 to Paris en 2018 y Richard Jewell en 2019.

La última aparición de Clint Eastwood

La última vez que se pudo ver en público a Clint Eastwood fue hace menos de un mes, a finales de junio, durante la boda de su hija Morgan, quien se dio el 'sí, quiero' con Tanner Koompmans, con quien además está esperando su primer hijo en común y sexto nieto del director de películas. En las fotografías que compartieron sus hijas, se puede ver al actor divertido, jugando con sus nietos, disfrutando de un día familiar muy especial, y ajeno a la tragedia que iba a vivir con el fallecimiento de su pareja.

La vida familia de Clint Eastwood

Cabe recordar que el exalcalde tuvo dos matrimonios y varias relaciones estables. Su primer enlace fue en el mes de diciembre en 1953 con Margaret Johnson con quien tuvo dos hijos: Kimber y Kyle. Finalmente pusieron punto y final a si relación en 1965, aunque no se divorciaron hasta 20 años después, en 1984. Durante estos años, el intérprete tuvo una hija cuyo nacimiento no conoció y su madre dio en adopción. Cuando Laurie, ahora de 70 años, se hizo mayor, decidió buscar a su padre biológico. Desde que el actor supo de su existencia, padre e hija mantiene una buena y estrecha relación.

Su segundo matrimonio fue con la presentadora de televisión, Dina Ruiz, con quien estuvo casado durante 17 años — de 1996 a 2014 — y tuvo a su última hija, Morgan, quien está embarazada del sexto nieto del intérprete. Entre las relaciones de larga duración de Eastwood destaca la doble de riesgo Roxanne Tunis, y Sondra Locke. Esta última estuvo nominada al Oscar y mantuvo con la estrella de la gran pantalla un noviazgo de 14 años. Posteriormente comenzó con la actriz Frances Fisher, con quien estuvo saliendo durante cinco años e hicieron cuatro películas juntos. Fruto de su amor nació su hija Francesca en 1993. Por último, hay que destacar también a la azafata de vuelo Jacelyn Reeves, ya que tuvieron dos niños: Scott en 1986 y a Scott en 1986Kathryn en 1988.