Hablamos con J.Rey Soul, vocalista de Black Eyed Peas: de su vínculo con España a su apasionante historia de superación

El talento forma parte del ADN de J.Rey Soul (26), que de niña soñaba con ser como las grandes divas de la canción a las que su madre escuchaba en casa. Tuvo claro que ese sería su futuro con solo cinco años, cuando se presentó a un concurso musical que cambió su vida para siempre. En esos momentos fantaseaba con pisar cada día el escenario, lo que no podía imaginar es que, además de hacerlo, se convertiría en la vocalista de un grupo tan legendario como Black Eyes Pies, donde no deja de aprender cada día y donde siente que ha encontrado en sus compañeros a unos hermanos. A su lado se encuentra inmersa en una gira que los ha traído estos días a España, donde van a actuar este 26 de julio en Alicante tras pasar por el Boombastic Asturias Festival, el Selvatic Malaga Festival y por Pontevedra.

Jessica Joy Seria Reynoso, como se llama en realidad, fue adoptada de niña por una familia de Filipinas y asegura que la resiliencia es lo que define su vida. Protagoniza una historia de superación en la que las dificultades y los malos momentos no han sido un obstáculo, sino un trampolín para dar lo mejor de sí misma y lograr sus propósitos, entre los que se encontraban lanzar los temas pop Holla e It´s Saturday después de triunfar con Ozuna en Mamacita. De su trayectoria, la disciplina diaria que sigue, sus ideas de futuro en España y su encuentro con Rosalía hablamos con la artista durante su paso por Marbella.

-¿Cómo está siendo tu experiencia por España?

Me está encantando la experiencia y lo estoy pasando súper bien ahora en Marbella. Siempre que estamos en España nos aseguramos de tener tiempo libre para hacer visitas y divertirnos juntos, como grupo. Estos días hemos estado haciendo competiciones de karts.

-¿Conocías ya nuestro país?

Sí, había estado anteriormente en Barcelona, Madrid y Marbella. Me encantaría seguir visitando España para conectar con mis fans ya que hemos tenido un gran éxito aquí con la canción de Mamacita, con Ozuna, y me encantaría seguir explorando lo que es la cultura y lo que el país tiene que ofrecer.

-¿Das clases de español?

Todavía no, pero pienso que debería porque como soy de las Filipinas, los lenguajes son algo similar y se utilizan bastantes palabras iguales. Además, mi apellido es Reynoso, así que siento que definitivamente debería aprender.

Te recomendamos

-¿Tienes algún ídolo en la música española con quien te gustaría colaborar?

¡Definitivamente Rosalía! me parece una artista espectacular. Vi su show en Coachella el año pasado y fue excelente. También la vi en un festival de música en Los Ángeles que se llama Calibash y nos saludamos. Cuando ella subía al escenario nosotros bajábamos de nuestra actuación y ahí pudimos intercambiar algunas palabras. Fue increíble conocerla. También me gustaría trabajar con Shakira, a quien me he encontrado varias veces, como hace poco en Londres. Me encantaría trabajar con las dos.

-¿Cómo fue ese encuentro con Rosalía, recuerdas alguna anécdota?

Fue super breve durante Calibash me dijo que nuestro show había sido espectacular, yo también le pude decir que era muy fanática de su música. Nos hicimos una foto que subí a las redes y me encantaría poder colaborar ella en algún futuro pronto.

-¿Cómo te preparas física y mentalmente para las giras?

Viajamos con una entrenadora personal para todo el equipo, se llama Dona Matrix. Es extremadamente importante hacer ejercicio a diario para poder dar conciertos de dos horas y aguantar los viajes. Entrenamos y descansamos casi como atletas para estar mentalmente y físicamente preparados. Todos los días me aseguro de hacer ejercicios, pero también me gusta estar en la piscina, la sauna, tener una sesión de masajes, meditación y también relajarme antes de cualquier otra presentación. De igual manera, tengo un coach de voz para aprender cómo cuidar apropiadamente mi voz. Justamente perdí mi voz hace unos días y, aunque ya me siento mejor, son cosas que tenemos que practicar.

-Hablemos de tus inicios musicales, ¿en qué momento supiste que querías ser artista?

Honestamente pienso que nací con ese don para la música y cantar. Mi madre solía escuchar a Whitney Houston, Celine Dion, Barbra Streisand, Aretha Franklin... Ellas tuvieron mucha influencia en mi niñez. Yo tenía 5 años cuando me presenté una competición de música llamada Pop star Kid que era por ciudades que competíamos entre sí. Allí recuerdo haber pensado 'esto es lo que quiero hacer el resto de mi vida'. A los 9 años estuve en un concurso de televisión y con 15 años en La Voz. Además de eso, crecí viendo a Beyoncé en la película Dreamgirls y eso fue algo muy importante para mí. Recientemente la conocí y me dedicó muy buenas palabras mi visión como artista. Fue como cerrar el círculo

-¿Crees que tu historia personal y familiar ha influido en la artista en la que te has convertido?

Totalmente. Fui adoptaba de niña y crecí en una familia filipina. Yo era la única chica de raza negra en el vecindario, siempre me sentí diferente, como que no pertenecía en ese lugar. Creo que a base de eso saqué fuerzas para creer en mí misma y ahora, cuando me subo a un escenario, realmente no pienso en lo que la gente piensa de mí, simplemente hago lo mejor que puedo para mí y mi equipo. Ese miedo que tenía de pequeña, ya no lo tengo. Ahora disfruto cada instante de mi vida y aunque no soy del agrado de todos, lo entiendo y quiero seguir dando lo mejor de mí y compartiendo mi talento con el mundo. e mi compartiendo mi talento con el mundo. Todo lo que viví en mi vida, me ha dado resiliencia para continuar hacia adelante con mi carrera.

-¿Cómo pasa una niña de ver a Beyoncé en la televisión y de escuchar la música que su madre ponía a convertirse en la artista que es ahora?

Creo que esos momentos me han hecho convertir en la artista que soy yo. Ahorra en los shows canto I Wanna Dance With Somebody y I’m Every Woman, de Whitney Houston, además de mi último sencillo It’sSaturday. También, he aprendido de mis mentores como Will.I.Am y el resto del grupo al decir que está bien idealizar a nuestros artistas favoritos, pero si vamos a ser como alguien, hay que hacerlo a nuestro propio estilo.

-¿En qué momento surge la oportunidad de incorporarte a Black Eyed Peas?

En La Voz Filipinas conocí a APL.DE.AP, miembro del grupo y jurado del concurso. Conectamos enseguida y me decía que tenía mucho potencial para ser artista internacional. Me puso en contacto con su amigo Will.I.Am y desde ahí todo lo demás es historia. ¡Y todavía la sigo escribiendo!

-¿Fue difícil incorporarte a un grupo que ya estaba formado y tenía una trayectoria?

Al principio fue muy complicado acoplarme al grupo, pero cuando me acordaba de quella niña que creció en Fliliponas y todo lo por que pasé, me hice fuerte. Sabía que sería complicado, pero estaba lista para afrontar todo lo que se me presentara. El grupo llevaba junto 20 años, los mismos que yo tenía, y cada vez que subíamos al escenario, la gente creía que iba a ver a más gente aparte de mí, eso fue lo más difícil, pero me aseguré e dar lo mejor de mí. Me he ganado la corona en cada concierto y estoy feliz por eso. Además, me encontré con que mis compañeros me ayudaron a navegar por esos momentos difíciles. Se convirtieron en mis hermanos dentro y fuera del escenario.

-¿Te dieron algún consejo antes de entrar a la banda?

Su presencia y la manera en la que se comportan ha sido una inspiración. De Will destaco su dedicación al trabajo, que es impresionante, nunca he conocido a alguien tan entregado y que trabaje tanto y tan duro como él. Siempre le gusta estar aprendiendo. Con Apl.de.ap he aprendido que siempre hay que ser humilde y mantener los pies en la tierra, nunca olvidarse de donde vienes. En Taboo he visto ese espíritu luchador y me ha enseñado que hay mucho poder en la vulnerabilidad y que no hay que tener miedo de exponerse a cualquier cosa en la vida porque nunca sabe cuando puedes servir de inspiración para alguien. Me siento afortunada de estar al lado de todos ellos, de leyendas. Como grupo, he aprendido que siempre seremos estudiantes.

-¿Qué te gusta hacer cuando no estás trabajando?

Realmente me encanta cantar y cantar es mi vida. Me encanta ver conciertos y presentaciones. Recientemente tuve la oportunidad de ver a Taylor Swift en Milán y la verdad fue increíble e inspirador. Por otro lado, aquí en España me ha fascinado la comida, me gusta el jamón serrano, las croquetas, y el país es tan increíble que me encantaría comprar una casa algún día, aquí en Marbella o en Mallorca. Me encanta viajar, conocer nuevos lugares, me encanta estar cerca del mar. En Filipinas tenemos las islas más bonitas y crecí en el agua, así que me encanta nadar, bucear, hacer ejercicios, el hiking... Me gusta el vino también y aquí en España he podido probar muchos

-¿Me puedes desvelar tus próximos proyectos?

Tenemos música de los Black Eye Peas, también tengo música mía con un sencillo que saldrá en los siguientes tres meses. Por ahora tengo sencillos como It’s Saturday y Holla que se están escuchando mucho. Vamos a continuar de gira el resto del año, ahora en Europa y después por Estados Unidos, Canadá, Sudáfrica, Grecia, tal vez Asia...Tenemos colaboraciones con otros artistas y yo tengo una con un DJ que todavía no puedo mencionar,. Me siento muy agradecida con todo lo que está pasando en este momento.