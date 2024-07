Ana Obregón se viste a juego con su pequeña Anita ¡y no es la primera vez!

"Feliz cumple 16 meses, Anita. .Eres la luz de tu papá en la tierra. Muero de amor por los dos". Con estas palabras ha felicitado Ana Obregón a su niña en su 16 cumplemés. La pequeña vino al mundo en marzo de 2023, llenando de alegría la vida de la actriz, quien no solo le ha dedicado un bonito mensaje, sino que ha compartido nuevas fotos de la pequeña. En las imágenes, madre e hija aparecen con looks a juego, ambas con sendos vestidos blancos con estampados de lunares negros. Y, tal y como puedes ver en este vídeo, no es la primera vez que lucen estilismos conjuntados, ¡les encanta!