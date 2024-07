La gran boda que la familia Kennedy acaba de celebrar en una de sus residencias más emblemáticas

La familia Kennedy está de enhorabuena, uno de sus miembros, Mariah Kennedy Cuomo, le ha dicho 'sí, quiero' a su novio desde hace más de seis años, Tellef Lundevall. Un enlace que se ha celebrado tras haberse comprometido en Sicilia en noviembre del pasado año, en un viaje en el que también estaban las hermanas de Mariah, Cara y Michaela. La pareja ha elegido uno de los maravillosos complejos que posee la familia Kennedy con vistas al mar y que está situado en Hyannis Port, en Massachusetts, donde se guardan la mayor parte de los recuerdos de la saga. Ante más de 400 invitados, la novia ha lucido un espectacular vestido diseñado por Vera Wang, con escote palabra de honor, un elaborado encaje, falda de tul y larga cola y el cabello semirecogido: "El fin de semana fue absolutamente maravilloso, no se dejó de lado ni un solo detalle. Mariah lucía deslumbrante. No hubo nada más que amor de principio a fin”, ha comentado uno de los asistentes a las páginas de Page Six. Los recién casados se mudaron a la ciudad de Nueva York en 2023 después de que ella se graduara de la escuela de negocios de Northwestern. Actualmente Mariah Kennedy es la fundadora y directora ejecutiva de Socrates Social , una firma de asesoría en redes sociales para ejecutivos.

© @mariahkennedycuomo Mariah Kennedy Cuomo se casa con Tellef Lundevall

El parentesco de la novia con la legendaria familia Kennedy

Los padres de la novia son Kerry Kennedy y Andrew Cuomo, exgobernador de Nueva York. Estuvieron casados entre 1990 y 2005, y fueron padres de tres hijas. El padre de Kerry, y por tanto abuelo materno de la recién casada, fue Robert F. Kennedy, también conocido como Bobby Kennedy o RFK, hermano del legendaro expresidente de los Estados Unidos, John F. Kennedy. El padre de Kerry Kennedy era asesinado después de realizar su discurso en la madrugada del 5 de junio de 1968 en el Hotel Ambassador, de Los Ángeles. Su viuda, Ethel Skakel Kennedy, sigue viva, tiene 96 años y ha asistido orgullosa a la boda de su nieta. Un día cargado de alegría y felicidad para esta familia que durante años ha estado marcada por la tragedia: “Estaban visiblemente muy orgullosos y felices, radiantes todo el tiempo”, ha comentado uno de los asistentes para Page Six. Durante la celebración, algunos de sus invitados han destacado el momento del baile de la novia con su padre, de 66 años, como uno de los más emotivos al ritmo del gran éxito de Joel de 1977, Just the Way You Are. ¿Quieres conocer todos los detalles de la boda entre Mariah Kennedy Cuomo y Tellef Lundevall? ¡No te pierdas el vídeo!