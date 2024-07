Paz Padilla: viaje a la India, la 'crisis' de los 50 y sus planes para este verano

Aunque cumplir años es sinónimo de vida, a veces, nos enfrentamos a puntos de inflexión en los que nos cuestionamos todo lo que nos rodea. Esto es lo que le ha pasado a Paz Padilla y a su grupo de amigas... La humorista nos cuenta en los premios Beef Awards organizados por PROVACUNO, que puso rumbo a la India para disfrutar de un viaje, porque cuando entras en los 50 experimentas una especie de crisis... "Es una época complicada, estaban confundidas", nos cuenta. Ahora, las integrantes de este viaje ya se sienten "renovadas", pero enfrentarse a la edad y los años no siempre es fácil.

De todo ello nos habla Paz Padilla en ¡HOLA!, y además nos cuenta sus planes para estas vacaciones... Durante toda la temporada, la humorista ha estado trabajando en numerosos proyectos, e incluso está matriculada en un curso de coach en la universidad. No hay nada que se le resista. Y con la simpatía y las ganas de vivir que le caracterizan, nos habla de sus proyectos personales y profesionales.

© FERNANDOJUNCOTELLADO Sobre estas líneas, Paz Padilla

-Paz, ¿cómo estás?

-Feliz de estar aquí. Acabo de 'aterrizar, porque he estado en la India con cinco amigas. Ha sido un viaje muy especial, porque están pasando una época complicada, estaban confundidas, y he venido renovada.

-¿A qué te refieres con complicada?

-Pues que las mujeres llegamos a una edad a partir de los 50 que es complicado… y hay que hacer un giro, por eso, cuando vas a otra ciudad o incluso a otro continente te cambia la mentalidad. Enfrentarnos a la edad que tenemos, a medida que cumplimos años es duro, que no te engañen (se ríe).

-¿Con qué te quedas de este viaje?

- Me quedo con compartir tiempo de calidad con la gente que quiero. Yo he venido muy feliz, renovada. Viajar me sirve para ver otras realidades, y a veces, tienes un problema y cuando ves la situación de otras personas, piensas: 'lo mío no es para tanto'.

-Estamos en verano, ¿eres de hacer operación bikini?

-Estoy en una edad en que lo importante es la salud, prefiero estar sana mentalmente. El cuerpo y el físico pasa a un segundo plano.

-Pero tu sueles cuidarte, ¿no?

-Sí, intento comer lo más sano posible y de manera equilibrada. Al final, no puedes descuidar tu alimentación, al igual que es importante estar bien físicamente pero mentalmente, también.

© paz_padilla

-¿Qué planes tienes para este verano?

-Soy de playa, así que voy a ir a Cádiz pero seguro que cae algún viaje fuera de España.

-¿Algún viaje con tu chico?

-Voy a estar con amigos, con mi hija Ana y con el mundo en general…

-¿Abierta al amor?

-No, porque estoy feliz con lo que tengo. Sabes qué pasa, que cuando tienes una vida muy bonita todo lo que viene es precioso. Lo más importante para mí es la calma, no tener enemigos, deudas… La felicidad es vivir el aquí y el ahora .

-A nivel profesional, ¿qué proyectos tienes?

-Estoy con el libro Madres. Además hago teatro, voy a estar de gira este año, estoy colaborando con Ana Rosa Quintana en TardeAR, y no puedo estar más feliz. Los días que tengo libres me dedico a hacer un máster en la universidad.

© Fernando Junco

-¿Qué estás estudiando?

-Estoy formándome para ser coach.

-¿Te gustaría dedicarte a ello?

-Quiero aprender porque estoy dando conferencias, y quiero ayudar. No tengo mucho tiempo, pero el máster lo termino en octubre, así que a ver que pasa.