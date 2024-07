Simon Baker, el mítico actor de 'El Mentalista', casi irreconocible con su look a lo 'Breaking Bad'

A Simon Barker muchos le recordarán para siempre por su trabajo en El Mentalista, la serie de la CBS donde interpretaba al personaje de Patrick Jane, que le valió para obtener una segunda candidatura al Globo de Oro en su vida y que finalmente no ganó. Desde que finalizó el rodaje de la mítica ficción, Barker se había mantenido un tanto alejado de la interpretación, dedicando su tiempo a su familia y a practicar una de sus grandes pasiones, el surf en su tierra natal, Australia, a la vez que rodaba tres películas sin demasiado éxito: Breath, Here and Now y High Ground. En 2021, se divorciaba de su mujer, Rebecca Rigg, tras 29 años de matrimonio y 3 hijos en común: Stella, de 27 años; Claude, de 22; y Harry, de 19: "Tengo poco más de 50 años, así que tengo una actitud y una perspectiva diferente sobre las cosas. Pude trabajar de manera bastante consistente cuando era un actor más joven. Ahora no tengo tanta hambre de trabajo, así que soy un poco más selectivo con el tipo de historias en las que quiero participar", eran sus palabras en una entrevista para la CBS en el año 2022. Ahora, Simon Barker acaba de reaparecer para presentar su último trabajo: Limbo, una película donde hace el papel de un detective que viaja hasta un pequeño pueblo del desierto para investigar un crimen que ocurrió hace 20 años. Su nuevo look para el rodaje de este film ha sorprendido y mucho por su parecido con el que lució el actor Bryan Cranston en Breaking Bad. ¿Quieres verlo? ¡No te pierdas el vídeo!