Así es la vida de Guti desde que ha sido abuelo a los 46 años: de su sorprendente cambio físico a la crianza de sus hijos con Romina Belluscio

José María Gutiérrez, 'Guti, 'acaba de hacer una nueva manifestación del amor profundo que siente por su actual pareja, Romina Belluscio. Lo ha hecho con motivo de su octavo aniversario de boda, dedicándole estas palabras: "Feliz aniversario mi amor, todo es maravilloso a tu lado, no me importa que pasen las horas, los días o los años, lo único que deseo con todo mi corazón es pasar todo ese tiempo a tu lado. Te Amo diosa", le ha dicho el comentarista deportivo a su mujer. Desde que el pasado año, su hija mayor, Zayra (fruto de su pimer matriminio con Arancha de Benito) le convirtiese en abuelo a los 46 años de edad, el exfutbolista del Real Madrid no solo ha dedicado tiempo a estar con familia, y cuidar de su mujer (que sufre la enfermedad de Lyme) sino que además se ha centrado en el duro entreno físico de la mano de un preparador y un nutricionista con quienes ha alcanzado un sorpredente cambio en su imagen. ¿Quieres verlo? ¡No te pierdas el vídeo!