Clint Eastwood, desolado por la muerte de su pareja, Christina Sandera, a los 61 años

Clint Eastwood está viviendo posiblemente los peores días de su vida tras sufrir un durísimo golpe. Christina Sandera, quien ha sido su pareja durante más de una década, ha fallecido a los 61 años. Una triste noticia que ha comunicado el propio actor en un comunicado enviado al medio especializado en cine, The Hollywood Reporter: "La echaré mucho de menos".

El actor de 94 años no ha querido desvelar la causa del fallecimiento de su novia, a quien ha dedicado unas emotivas palabras: "Christina era una mujer encantadora y muy cariñosa. La echaré mucho de menos", ha lamentado en el escueto comunicado. Clint Eastwood y Sandera mantenía una relación desde hace más de diez años que comenzó cuando ella trabajaba como anfitriona en el Hotel y Restaurante Mission Ranch de Eastwood en Carmel-by-the-Sea de California.

A pesar de que ella era 33 años menos que él, siempre han mostrado su gran complicidad y el gran cariño que existía entre ellos. Se conocieron en 2013, justo cuando el protagonista de True Crimen, se divorció de Dina Ruiz, periodista en ese momento de 48 años y él de 83. De su matrimonio con Dina, que duró 17 años, nació su hija en común, Morgan, la pequeña de los ocho hijos de la estrella del cine.

Después de separarse, conoció a la que ha sido su compañera de vida estos últimos años en el citado hotel situado en Carmel-by-the-Sea, una pequeña localidad del norte de California que él mismo gobernó. A pesar de llevar su relación en la más estricta intimidad y ser muy celosos de su vida privada, Christina ha acompañado al actor públicamente en sus momento más importantes, como por ejemplo, los Globos de Oro de 2015. También les hemos visto juntos en las alfombras rojas de The Mule en 2018, The 15:17 to Paris en 2018 y Richard Jewell en 2019.

La familia de Clint Eastwood

Sobre la vida privada de Christina Sandera se conoce muy poco. Por el contrario, sobre la vida sentimental del exalcalde se sabe que ha tenido dos matrimonios y varias relaciones estables. Su primer enlace fue en el mes de diciembre en 1953 con Margaret Johnson con quien tuvo dos hijos: Kimber y Kyle. Finalmente pusieron punto y final a si relación en 1965, aunque no se divorciaron hasta 20 años después, en 1984. Durante estos años, el intérprete tuvo una hija cuyo nacimiento no conoció y su madre dio en adopción. Cuando Laurie, ahora de 70 años, se hizo mayor, decidió buscar a su padre biológico. Desde que el actor supo de su existencia, padre e hija mantiene una buena y estrecha relación.

Su segundo matrimonio fue con la presentadora de televisión, Dina Ruiz, con quien estuvo casado durante 17 años — de 1996 a 2014 — y tuvo a su última hija, Morgan, quien está embarazada del sexto nieto del intérprete. Entre las relaciones de larga duración de Eastwood destaca la doble de riesgo Roxanne Tunis, y Sondra Locke. Esta última estuvo nominada al Oscar y mantuvo con la estrella de la gran pantalla un noviazgo de 14 años. Posteriormente comenzó con la actriz Frances Fisher, con quien estuvo saliendo durante cinco años e hicieron cuatro películas juntos. Fruto de su amor nació su hija Francesca en 1993. Por último, hay que destacar también a la azafata de vuelo Jacelyn Reeves, ya que tuvieron dos niños: Scott en 1986 y Kathryn en 1988.