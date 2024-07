Entramos con el equipo femenino de gimnasia artística en el Centro de Alto Rendimiento de Madrid

Son las cinco de la tarde y Alba Petisco, Ana Pérez y Laura Casabuena nos esperan puntuales en la sala de artística del Centro de Alto Rendimiento de Madrid. Las tres deportistas, que representarán a España en la categoría individual de Gimnasia Artística durante los próximos Juegos Olímpicos, son un claro ejemplo de disciplina, sacrificio y superación. Su día a día es intenso, pero nada les frena. Primero, cumplen con sus estudios. Después, comienzan su jornada de entrenamiento: tres horas por la mañana y otras tres y media por la tarde, con clases de ballet y musculación incluidas. Si les falta el aliento, solo tienen que mirar a las paredes de los pasillos del centro, llenas de carteles, hechos por ellas mismas, con frases motivadoras y de superación que dejan claro cuál es su objetivo principal: "París 2024".

© Javier Alonso

El ambiente que se respira en cada rincón es inmejorable y así nos lo transmiten durante nuestra charla Alba, de 21 años, Ana de 26 y, por último, la benjamina, Laura que debutará estas olimpiadas con 18 años. "A pesar de la diferencia de edad, somos un grupo que nos tratamos de igual a igual. Nos apoyamos muchísimo. Podría decir que soy la hermana mayor de once", nos cuenta una risueña Ana.

© Javier Alonso





"Lo que estamos viviendo es un privilegio a pesar de los sacrificios. No todo el mundo tiene la oportunidad de vivir unos Juegos Olímpicos desde dentro"

Las tres disfrutan de un buen momento, tanto Alba como Ana consiguieron su plaza para París durante el Mundial clasificatorio, mientras que Laura tuvo que esperar un poco más y tras la Copa del Mundo se unió a las gimnastas que representarán a nuestro país. Sin embargo, no se quitan la espinita de no haber obtenido la plaza con el conjunto. "No conseguir la clasificación por equipo es muy duro. Es un sabor agridulce porque he conseguido la clasificación individual pero no el objetivo principal", explica Ana.

© Javier Alonso

A pocos días para que los Juegos Olímpicos den el pistoletazo de salida, Alba, Ana y Laura está emocionadas no solo con la preparación de los ejercicios, sino también con los maillots que ellas mismas diseñan "Estamos muy contentas con lo que hemos hecho y con el resultado", afirma Ana, ante las risas del resto de sus compañeras, que aseguran que han tenido alguna que otra dificultad para sentarse y elegir los modelos que lucirán en París. No tienen rituales antes de cada competición, aunque sí nos desvelan que les encanta escuchar siempre la misma música mientras se visten y maquillan, y en el caso de Alba y Ana hasta duermen juntas antes de cada competición. Eso si, Ana, la veterana del conjunto, nos ha contado que se llevará un talismán que nunca falla en su maleta, la bandera del Real Betis.

© Javier Alonso © Javier Alonso ¡

Son deportistas de élite y, a pesar de su corta edad, tienen las cosas muy claras. Las tres volverían a elegir la Gimnasia Artística una y mil veces más. "Lo que estamos viviendo es un privilegio a pesar de los sacrificios. No todo el mundo tiene la oportunidad de vivir unos Juegos Olímpicos desde dentro", dice rotunda Ana.. Están comprometidas y disfrutan con cada ejercicio que hacen, solo hay que verlas entrenar con el resto del equipo. Siguen estudiando porque saben que después de la gimnasia profesional necesitan un plan b. "Realmente no te preparan para el momento que vas a independizarte o te vas a buscar tu la vida", afirma Alba sobre la vida fuera de la sala de artísitca. Aunque no estarán en la gala de inauguración de las Olimpiadas, ya contamos los días para poder verlas debutar el próximo día 28 con la misma "ilusión, euforia y adrenalina" que nos transmiten a nosotros al hablar de este deporte.