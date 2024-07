Whoopi Goldberg revela cómo honró la memoria de su madre y que esparció sus cenizas en Disneyland

La vida de Whoopi Goldberg está llena de buenos momentos y peculiares anécdotas que en más de una ocasión ha compartido con el público. Durante su última entrevista en el Late Nigth de Seth Meyers, ha querido relatar que rompió una de las reglas “totalmente prohibidas” de uno de los parques de atracciones más famosos del mundo para honrar a su madre, quien falleció el 29 de agosto de 2010.

La ganadora del Oscar, de 68 años, acudió al citado programa el pasado miércoles 10 de julio para presentar su último proyecto literario y recordar su anterior trabajo, el libro de sus memorias. Fue durante esta entrevista cuando Seth Meyers le preguntó sobre el estrecho vínculo que mantenía con su madre y Whoopi Goldberg, sin poder contener la risa, anunció que iba a contar el secreto sobre el homenaje que había realizado a su progenitora, Emma Harris, tras su fallecimiento: "A mi madre le encantaba Disneyland, así que la llevamos a Disneyland. Cuando yo era niña siempre me decía que le encanta Small World, que era su atracción favorita y que consiste un tranquilo paseo en bote que te llevará en un recorrido por el mundo acompañado de marionetas animadas y pegadizas canciones rindiendo honor a diferentes culturas", comenzaba explicando.

Whoopi Goldberg no se lo pensó dos veces y quiso que su madre descansara para siempre en su lugar favorito, también conocido como el lugar más feliz del mundo. "Decidimos esparcir sus cenizas en el parque temático", confesó. Para llevar a cabo esta hazaña, la intérprete y comediante ideó el siguiente plan: "Periódicamente, recogía un poco de ella y hacía '¡achús!', como si estuviera constipada y así lanzaba sus cenizas". Pero eso no es todo, porque con su característico buen humor explicó que cada vez que realizaba esto, les decía al resto de personas que le acompañaban en la atracción "Dios mío, este resfriado que tengo está empeorando cada día más". Cuando terminó el recorrido, se acercó a una zona ajardinada y utilizó el mismo método "para esparcir las cenizas de mamá cerca de las flores donde dice Disneyland".

Una historia anecdótica que la presentadora de The View, mirando al público, comentó que "nadie debería hacer esto". Unas declaraciones que provocó una carcajada conjunta y a la que Goldberg se sumó: "No lo hagan". Antes de marcharse del parque, ha confesado que se sintió mal y decidió revelar a los trabajadores lo que había hecho: "Les conté lo que había hecho porque en verdad quería asegurarme de que nada de aquello fuera peligroso, porque no lo hubiera hecho. Pero hay una razón por la que quiero que sus cenizas descanses ahí". A pesar de que es una acción que está prohibida y es considerada como delito, algunos trabajadores de Disney contaron a The Wall Street Journal en 2018 que limpian las cenizas aproximadamente una vez al mes.

Además añadió que el sueño de su madre cuando eran niños era llevarles a Disney, pero que nunca pudo pagar las entradas y por ello, la ganadora del Oscar a mejor actriz de reparto por Ghost en 1991, la llevó cuando fueron más mayores: "La primera vez que fui fue a principios de los años 80, pero mi madre siempre decía: 'Te voy a llevar a ti y a Clyde (mi hermano), 'te voy a llevar a Disneylandia', y nunca pudo permitírselo".

La madre de Whoopi Goldberg falleció en agosto de 2010 debido a complicaciones derivadas de un derrame cerebral. Unos momentos muy duros y complicados para la intérprete que además se encontraba en ese instante en Londres actuando en la adaptación teatral de Cambio de Hábito. La actriz siempre que se refiere a su madre deja claro la buena relación que mantenían y lo mucho que la quería.