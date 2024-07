Así es el hijo mayor de Nuria Roca y Juan del Val que ha cumplido 22 años y ha elegido seguir los pasos de su padre

Juan del Val Roca, el hijo mayor de la mediática pareja formada por Nuria Roca y Juan del Val, acaba de cumplir 22 años. El primogénito de los tres hijos que han tenido los dos periodistas (son padres de Juan, Pau, de 17 años, y de Olivia, de 13) ha terminado este año sus estudios universitarios y parece haber elegido seguir los pasos del autor de Bocabesada, tras debutar en televisión en un programa taurino de la mano de Berenice Lobatón, la hija de Paco Lobatón, en Generación T en One Toro TV. Su orgulloso padre no ha dejado pasar la oportunidad de dedicarle estas sentidas palabras con motivo de su cumpleaños: "22 años en un suspiro! Tú te has hecho un hombre y yo me he hecho mayor, pero todavía me sigues llamando “papi” y eso me hace la persona más feliz del mundo. Felicidades “MiRey” Te quiero", ha sido el mensaje que el colaborador de televisión le ha dedicado a su hijo que lleva su nombre. ¿Quieres conocer cómo es el hijo mayor de Nuria Roca y Juan del Val? ¡No te pierdas el vídeo!