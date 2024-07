Cecilia Castro, campeona de taekwondo: 'Poder contar con el apoyo de mi novio en los Juegos Olímpicos es genial'

La deportista de San Agustín de Guadalix (Madrid) es, a sus 26 años, campeona de Europa, bronce en el Mundial de 2022 y plata en los Juegos Europeos, y ahora nuestra cuarta representante del taekwondo español en París tras Adriana Cerezo, ya clasificada por la vía directa. De bien pequeñita dejó la gimnasia rítmica por el arte marcial que cambió su vida, tanto en lo deportivo como en lo personal; y es que su pareja, Javier Pérez Polo, al que conoció gracias a practicar la misma disciplina, tiene también su pase a París. Deporte y amor en unos Juegos Olímpicos.

© @celiacastrotkd

Cecilia, ¿cómo te sientes de cara a participar en los Juegos Olímpicos de París?

Contenta, con todo asimilado. Ya hemos empezado a trabajar con el foco puesto en las Olimpiadas. Pero bueno, muy contenta de haber conseguido este sueño.

¿Cuándo dedices dejar la gimnasia rítmica por el taekwondo?

Cuando tenía 9 años, unas amigas de clase y mi hermano lo practicaban, así que le dije a mis padres que yo también quería. Estuve durante un año compaginado los dos deportes, pero me di cuenta de que me tiraba mucho más el taekwondo y, desde ese momento, hasta hoy.

© @celiacastrotkd

¿Cómo llevabas practicar deporte de manera profesional siendo una adolescente?

A mí me gustaba mucho el taekwondo, mis amigas lo practicaban también, al final todo mi 'mundo social' se centraba en el taekwondo. De adolescente no me atraía para nada salir a la calle, sentía que era no hacer nada, así que prefería estar entrenando. Es verdad que cuando había concentraciones o campeonatos me perdía cumpleaños y alguna que otra fiesta pero no me costaba nada, a mí lo que más me gustaba era el taekwondo.

En taekwondo es vital el peso de los deportistas, ¿sigues una dieta especial de cara a la fecha de la competición?

Tengo mucha suerte y casi siempre me mantengo en mi peso así que no llevo un control muy estricto. Como más o menos normal para mantenerme. Hace un tiempo llevaba una dieta vegana, pero ahora no la sigo de manera estricta. Mi hermano es nutricionista y me ayudó con la dieta durante mucho tiempo, gracias a él aprendí que es lo que más necesito en cada momento.

¿Qué significa en tu vida tu entrenador, Cristian Seijo?

Cristian me entrena desde que soy pequeñita. Cuando era más niña su labor era más formativa. Él me ha enseñado todo lo que sé en mis distintas etapas deportivas.

© @celiacastrotkd

¿Con qué resultado volverías satisfecha de los Juegos Olímpicos de París?

El objetivo es ser campeona olímpica, pero quiero hacer mi trabajo y disfrutar del campeonato. Me ha costado mucho llegar hasta aquí, he luchado a tope; así que ahora quiero disfrutar y darlo todo y volver de París con la sensación de haberlo hecho de la mejor manera y que mi trabajo se vea reflejado.

¿Tienes miedo a alguna rival?

No, nunca he tenido miedo a una rival. Cada una tiene su dificultad y todas son del más alto nivel. En unos Juegos Olímpicos cada participante para mí es una rival a batir.

¿Cómo compaginas tu carrera deportiva con tus estudios?

Terminé Psicología en la Universidad Autónoma de Madrid y estoy terminando el máster de de Psicología del Deporte con vistas a sacarme el Máster general sanitario porque me gustaría dedicarme a la psicología.Todavía no porque sigo compitiendo y no sé en qué momento empezaré a dedicarme a ello plenamente. Por ahora lo compagino y sí, me gustaría en un futuro dedicarme a ello.

© @celiacastrotkd

Tu pareja, Javier Pérez Polo, también se ha clasificado en taekwondo. ¿Cómo os sentís con la idea de compartir experiencia olímpica?

Cuando supimos que ambos estábamos clasificados fue un momento de euforia. Vivimos a tope el mismo deporte, sabes lo que es estrenar, lo que es competir, entiendes muchas cosas. Ambos hemos vivido ya campeonatos importantes pero bueno, nuestro caso es muy poco común. Que vayan dos deportistas que son pareja a unos Juegos Olímpicos es muy guay, poder contar con ese apoyo, que si no fuera por esta razón, no podría acompañarte.

¿Cómo nació vuestra historia de amor?

El taekwondo nos unió. Nos conocimos en la selección de Madrid, él tiene un año más que yo. Empezamos a viajar juntos con la selección nacional y empezamos a tener más relación. Ahora estamos acostumbrados a relacionarnos en función del momento. Nos damos espacio, él tiene su entrenador, yo tengo el mío y y no te metes en ciertos aspectos pero bueno, contar con ese apoyo es genial.

Si os lleváis la medalla de oro podríais replicar el beso de Íker Casillas y Sara Carbonero...

Ojalá, ¡ojalá!