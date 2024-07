Avance de 'Hermanos': Ömer devastado por la muerte de su madre mientras Akif y Süreyya deciden ocultar la verdad

Sin haberse repuesto aún de la pérdida de Şengül, los Eren van a tener que enfrentarse a otro doloroso adiós con la muerte de Suzan. ¿Cómo reaccionarán cuando se enteren? ¿Cómo actuará ahora Ömer tras el fallecimiento de su madre? ¿Saldrá la verdad a la luz? Son muchas las incógnitas que se plantean tras el fallecimiento de la mujer de Yaman pero, poco a poco, las iremos descubriendo.

Aunque ha sido un accidente, Süreyya sigue en shock. No puede creer lo que acaba de suceder y está muy afectada por haber sido ella la persona que se encontraba tras el volante del coche que ha atropellado a la jefa de cocinas del club. Desesperada, no es capaz de controlar los nervios y no deja de repetir en voz alta que es una asesina y que va acabar en la cárcel. Akif trata de tranquilizarla y le pide que se marche a casa mientras le asegura que él pensará en qué hacer y se ocupará de todo. Cuando la madre de Süsen se marcha, el empresario no puede evitar derrumbarse y llora desconsolado ante el cuerpo de Suzan.

Akif consigue recomponerse y llama a una ambulancia sin identificarse para que se personen en el lugar del accidente. Sin embargo, el empresario no es consciente de que alguien lo ha presenciado todo. Se trata de Gulten, que no solo ha sido testigo de los hechos, sino que también los ha grabado. Por su parte, Şevval está nerviosa esperando a que la mujer de Sado de señales, pero esta desaparece sin dejar rastro. Cuando la madre de Sarp y Yasmin descubre lo que le ha ocurrido a Suzan, lo primero que piensa es que ha sido la esposa del sicario quien la ha matado.

Un nuevo mazazo para Ömer

Camino del hospital, Yaman avisa de lo que ha pasado con su madre al joven Eren y toda la familia corre hacia el centro hospitalario. La noticia de la muerte deja devastado Ömer, quien no puede soportar tanto dolor y no sabe cómo afrontar una nueva pérdida. El padre de Lydia también está hundido: ha perdido a la mujer que amaba y al bebé que esperaban junto.

Tras despedirse de su madre, el chico guarda sus pertenencias y se desplaza hasta Ankara para participar en las olimpiadas matemáticas estatales. Mientras, Süreyya sigue conmocionada. Akif le pide que se calme y que oculten la verdad. No obstante, a la mujer le cuesta dominar sus emociones y su hija comienza a sospechar que pasa algo grave.

Las malas noticias nunca vienen solas

Los Eren reciben una visita inesperada en su casa. Se trata de un representante del banco que les comunica que Şengül hipotecó la casa y que han contraído una deuda de casi un millón de liras. Si no la saldan en cinco días, serán desahuciados y no tendrán un lugar donde vivir.

Continúan las mentiras y los engaños

Berk está muy ilusionado con la relación que tiene con su padre, incluso vende su coche para darle dinero y ayudarle a que monte un negocio. Elif lo descubre pero se lo oculta a Ayla. La chica está convencida de que el expresidiario volverá a estafar a su hermano, pero guarda el secreto. Y no está equivocada porque Gökhan no tarda en hacerlo. Se gasta todo lo que el joven le han dado en apuestas y le cuenta al muchacho que le han asaltado y le han robado todo.

Ayaz comienza a ver la cara oculta de Sarp

Debido a la muerte de Şengül, una profesora decidió repetir un examen a Aybike y Oğulcan para ayudar a los chicos, algo que ha provocado un auténtico cisma en el colegio. Curiosamente, este hecho, más que a los protagonistas, ha afectado a la relación entre Lydia, Sarp y Ayaz, quien comienza a ver su lado oscuro y cómo es en realidad su primo.

La verdad comienza a salir a la luz

Yaman promete encontrar al asesino de Suzan y hacer justicia mientras su muerte acerca de nuevo a Akif y a Nebahat, que parecen retomar su matrimonio. Asiye encuentra por casualidad en el suelo del gallinero el pendrive con el video de Sado confesando quién le mandó matar a Ahmet. Pero la chica, ajena a lo que contiene, se lo deja a Yasmin. Aunque no será la joven quien vea el clip sino su novio, que no sabe cómo actuar después de encontrarlo.

Una victoria con dedicatoria especial

Comienzan las olimpiadas matemáticas y todos los alumnos ven la participación de Ömer en una gran pantalla que se ha colocado en el Ataman para seguir la competición. El chico gana el concurso y en su discurso se acuerda de su madre. Entre lágrimas, y todavía afectado por su repentina muerte, le dedica el premio.

Un problema que lleva a uno peor

Orhan cree que les van a quitar la casa y su única opción es irse a vivir al pueblo. Los chicos no quieren abandonar su hogar y se ponen a trabajar para ganar dinero y ayudar a pagar la deuda. Aybike y Asiye comienzan a limpiar una casa. La novia de Berk, a la desesperada, decide robar un collar para venderlo. Pero las cosas no salen como esperaba, la dueña llama a la policía y van a buscarla. ¿Acabará en la cárcel? Pronto descubriremos esa y otras muchas incógnitas.