Loreto Sesma, 'sin filtros': nuevo libro, primer año de casada y planes de maternidad

Su primera novela está en camino. Loreto Sesma se encuentra muy ilusionada con su nuevo proyecto que verá la luz después del verano. La escritora, con tan solo 28 años, da el salto a este nuevo género, después de seis poemarios en más de diez años de carrera profesional. Hablamos con la influencer en el festival Icónica Santalucía Sevilla Fest, promovido y patrocinado por Santalucía Seguros, sobre su nuevo proyecto, sus planes para este verano y el balance con Guillermo Bárcenas, el líder del grupo Taburete, después de celebrar un año de matrimonio el pasado mes de mayo.

-Loreto, ¿cómo estás?

-Estoy muy contenta, para no estar feliz en Sevilla. Después de verano estreno nuevo libro, así que imagínate.

-Cuéntanos algo sobre este nuevo proyecto

-Tengo una reunión con mis editores y estoy nerviosa porque es mi proyecto más especial. Al final es un cambio de género, es mi primera novela y es un reto muy importante. Tengo seis libros de poesía en el mercado y necesitaba un cambio.

© @guillermo.barcenas “Desde que estoy casada no han cambiado muchas cosas porque ya llevábamos tres años viviendo juntos, y seis años de relación. Al final la dinámica no cambia, cambia la visión, pero el balance es increíble y te das cuenta de que has tomado la decisión correcta”, nos cuenta la escritora

-¿Sientes presión?

-Un poco, porque parece que también tenga que ser un éxito. Al final es otro registro y otra temática totalmente diferente. Mis editores me decían una cosa súper curiosa, y es que yo con la poesía sacaba mi parte más dulce, pero les faltaba mi parte más cañera y rebelde.

-¿Muestras en tu novela esa cara desconocida?

-Sí, totalmente. Es una parte de mí.

-¿Te ‘desnudas’ en la novela?

-Literalmente estoy en pelotas (risas).

-¿Por qué decidiste dar el salto a la novela? ¿Te apetecía o era algo que te habían pedido?

-A veces, en el mundo editorial me lo habían pedido, pero yo sentía que no era el momento. La idea de esta novela la tuve hace cinco años, pero no la bajé a tierra hasta el año pasado.

-¿Por qué motivo?

-Pues porque estaba escribiendo mis poemarios y cuando murió mi padre dejé de escribir. Tuve un bloqueo, y ese verano solo escribí una frase. Llegué a pensar que era mi ‘fin’. Pero de repente, el verano pasado justo en el lugar donde dejé de escribir, volvió a asomar esta idea y me puse en contacto con mi editora para contarle que había retomado la idea de la novela.

-¿Recuerdas qué te decía tu padre?

-Que continuara escribiendo y creo que ha sido una señal del cielo diciéndome que necesitaba un parón pero que iba a continuar escribiendo. Es volver a empezar.

-¿Qué proceso sigues para escribir?

-Ha cambiado mucho con la novela. Por ejemplo, en el poemario parto de una emoción o un sentimiento y siempre digo que es plasmarlo. Pero para escribir la novela el proceso es más metódico, requiere sentarte a escribir. Yo trabajo todos los días, así que cuando termino me pongo a escribir y los fines de semana igual. No tengo vacaciones.

Sus 'planes' para el verano

-Ahora que mencionas las vacaciones, ¿qué tienes pensado hacer?

-Iré a Marbella. Es mi sitio de retiro espiritual. Guillermo va y viene porque en esta época es momento de conciertos, pero yo me retiro y es mi momento de clausura (risas).

-¿Qué planes sueles hacer?

-Sigo trabajando, pero por las tardes me bajo a la playa, veo el mar que me relaja muchísimo y cuando baja el sol me pongo a escribir, porque a lo largo de los años he descubierto que me cuesta más escribir por las mañanas.

-¿Vas a hacer algún viaje especial con Guillermo?

-Tengo que organizar mis vacaciones en torno al calendario de Guillermo. Nosotros solemos hacer los viajes en junio o en octubre, antes de las giras.

© @l.sesma

El futuro

-A nivel profesional, ¿tienes algún proyecto más?

-Siempre estoy dándole vueltas, de hecho, ya tengo pensado la idea del segundo libro, que te avanzo que será una novela. Voy a intentar fluir por primera vez en mi vida; quiero sacar este libro y ver como lo acoge la gente, porque la idea puede convertirse en un millón de cosas. Por soñar me encantaría que mi novela llegase a la pantalla, al cine o a una serie. Quiero dejarme llevar.

-¿A dónde le gustaría llegar a Loreto Sesma si piensa en el futuro?

-Seguir escribiendo mis libros, porque siempre va a ser mi pasión y mi ilusión. También mantener mi trabajo, porque me da estabilidad y lo necesito. Soy una persona que necesito vivir cosas para poder escribirlas, así que si me quedo en mi casa a lo mejor me estanco. Quiero estar en movimiento.

-¿Y a nivel personal?

-Ser feliz. En los últimos años me he dado cuenta que cuando era joven relacionaba la felicidad con el momento de exaltación, y ahora aspiro a un momento de paz. Evidentemente me va a gustar la ‘jarana’ toda mi vida, pero es diferente.

-De hecho, hace un mes celebraste tu primer aniversario de casada, ¿cuál es el balance que haces?

-Muy bueno. No han cambiado muchas cosas porque ya llevábamos tres años viviendo juntos, y seis años de relación. Al final la dinámica no cambia, cambia la visión de esa dinámica, pero el balance es increíble y te das cuenta de que has tomado la decisión correcta.

-Es inevitable que te pregunte si tienes planes de ser mamá en un futuro.

-Es una pregunta que me hacen constantemente. Siempre digo que si tengo que aparecer en algún momento con un tripón os vais a enterar, pero claro que entra en mis planes ser madre.