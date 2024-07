Así ha sido el 'inolvidable' encuentro de Miguel Ángel Silvestre y una embarazadísima Margot Robbie en Wimbledon

Este domingo 14 de julio tendrá lugar la final de Wimbledon entre Novak Djokovic y Carlos Alcaraz. El tenista español, que ya ganó el año pasado en la Catedral del tenis, accedió a la ronda final tras batir al ruso Medvedev en cuatro sets. Al partido asistieron numerosos VIPs entre los que se encontraban Pippa Middleton, Keira Knightley, Alexa Chung y el actor castellonense Miguel Ángel Silvestre, gran seguidor del deporte de la raqueta y fan del tenista de El Palmar.

© miguelangelsilvestre

El protagonista de Sky Rojo o Sin tetas no hay paraíso disfrutó mucho del partido y, más allá del tenis, vivió un momento inolvidable al encontrarse con Margot Robbie. El actor ha compartido varias fotografías en su perfil donde posa radiante junto a la actriz. Para esta semifinal, la interprete australiana -que está embarazada-, lució un vestido blanco con lunares negros, asimétrico y con una única manga. A juego, un bolso de los mismos tonos que el conjunto, unos mules de tacón negros y unas gafas de sol. Miguel Ángel, por su parte, optaba por un traje de chaqueta color beige de la firma italiana Giorgio Armani, conjuntado con una camisa blanca y una corbata de tonalidad más oscura que el traje. Completaba su look con unas gafas de sol negras y unos zapatos del mismo color.

“Un día para recordar. Wimbledon", escribía el actor de 30 monedas, que ha disfrutado como un niño en la Catedral del tenis. Al final del partido, también pudo saludar a Carlos Alcaraz, con quien mantuvo una animada charla. Ambos mantienen una excelente relación, como se ha podido comprobar en varias ocasiones. Silvestre, de hecho, también presenció hace un mes la final de Roland Garros, en la que el tenista de 21 años cosechaba por primera vez el Grand Slam parisino. Hay que recordar que, antes de decantarse por el mundo de la interpretación, Miguel Ángel era jugador de tenis. Y no solo charló con Carlitos, sino que también se hizo una simpática fotografía con Álex Corretja, extenista y comentarista de Eurosport.

© miguelangelsilvestre

© miguelangelsilvestre

Margot Robbie y Tom Ackerley, una pareja de cine

Durante el partido, Margot se mostró muy sonriente en todo momento acompañada por su marido, el productor de cine Tom Ackerley, con quien espera su primer hijo. Ambos han publicado varias fotografías a lo largo del encuentro en las que se aprecia una gran complicidad. Margot y Tom levan juntos más de una década, aunque celebraron su matrimonio en 2016. Más allá de su discreta vida personal, en lo laboral ha cosechado numerosos éxitos como Barbie, El lobo de Wall Street y Érase una vez... en Hollywood. Pronto se sumergirá en un nuevo proyecto live-action basado en el videojuego Los Sims, una película de LuckyChap, la misma productora de Barbie.

© Getty Images

© Getty Images

Este domingo, en las gradas del All England Lawn Tennis Club se vivirán momentos muy emocionantes y no solo en el plano deportivo. La final masculina entre Alcaraz y Djokovic será presidida por Kate Middleton. Será su segunda aparición pública tras ser diagnosticada de cáncer. Hace un mes ya pudimos verla en el Trooping the colour junto al resto de la Familia real inglesa. Wimbledon, una cita inolvidable para las estrellas del deporte, del mundo del espectáculo y la realeza.